Déverrouillez une intégration fluide avec le générateur d'intégration Avatar Clinic
Simplifiez l'intégration avec un puissant texte-à-vidéo. Transformez n'importe quel script en une présentation engageante, offrant une formation personnalisée et efficace.
Créez une vidéo marketing énergique de 30 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital et aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante, soulignant la facilité d'utilisation des "générateurs d'avatars AI" pour créer des "vidéos marketing" engageantes. Ce clip doit présenter plusieurs coupes rapides de différents styles d'avatars, tous générés rapidement à partir d'une entrée "Texte-à-vidéo depuis un script" en utilisant des modèles et des scènes vibrants, parfaits pour capter l'attention en ligne.
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour les responsables du service client et les créateurs de contenu, présentant une personnalité numérique chaleureuse et empathique expliquant les questions fréquentes ou les caractéristiques des produits. Le style visuel et audio doit être clair, digne de confiance et accessible, avec des transitions fluides entre les scènes et des sous-titres/captions affichés de manière proéminente pour améliorer l'accessibilité. Ce contenu personnalisé doit sembler direct et utile, en utilisant une bibliothèque de médias riches/soutien de stock pour illustrer efficacement les points clés.
Concevez une vidéo explicative élégante de 20 secondes pour les équipes de communication mondiale et les entreprises internationales, démontrant la puissance d'une "plateforme de création vidéo AI" pour produire du contenu avec support multilingue. Le style visuel doit être moderne et global, mettant en scène divers avatars AI parlant différentes langues, tandis que l'audio reste net et direct. La vidéo doit montrer le redimensionnement et l'exportation sans effort des formats pour diverses plateformes, en soulignant la rapidité et la portée dans les initiatives de communication mondiale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Expansion mondiale de l'intégration et de la formation.
Élargissez vos programmes de formation et atteignez des audiences mondiales diversifiées avec un contenu d'intégration personnalisé alimenté par AI.
Simplification de l'intégration dans le secteur de la santé.
Améliorez l'intégration en clinique en simplifiant les informations médicales complexes en vidéos d'avatars AI claires et engageantes pour une meilleure compréhension des stagiaires.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de contenu créatif avec des avatars AI ?
HeyGen vous permet d'élever votre contenu créatif en générant des vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez produire rapidement des vidéos marketing captivantes et du contenu personnalisé, en utilisant des avatars personnalisables pour maintenir la voix unique et l'identité visuelle de votre marque.
Quels sont les avantages d'utiliser les avatars AI de HeyGen pour la formation et l'intégration en entreprise ?
Les avatars AI de HeyGen rationalisent les processus de formation et d'intégration en entreprise en fournissant un contenu vidéo cohérent et engageant. Cette approche améliore la rétention des apprenants et garantit une expérience d'intégration standardisée et efficace avec des avatars AI dans toute votre organisation.
Comment la plateforme de création vidéo AI de HeyGen simplifie-t-elle la production vidéo ?
La plateforme de création vidéo AI de HeyGen simplifie considérablement la production vidéo en transformant directement les scripts textuels en vidéos professionnelles. Grâce à notre technologie avancée de texte-à-vidéo, vous pouvez générer du contenu de haute qualité de manière efficace, économisant temps et ressources.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils prendre en charge le contenu vidéo multilingue ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de contenu multilingue grâce à ses avatars AI avancés et ses capacités de génération de voix off. Cela vous permet d'étendre votre portée à l'échelle mondiale en produisant facilement des vidéos dans plusieurs langues pour des audiences diversifiées.