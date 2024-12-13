Déverrouillez une intégration fluide avec le générateur d'intégration Avatar Clinic

Simplifiez l'intégration avec un puissant texte-à-vidéo. Transformez n'importe quel script en une présentation engageante, offrant une formation personnalisée et efficace.

Imaginez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux responsables RH et aux responsables de la formation et du développement, mettant en scène un avatar AI amical et professionnel guidant les nouveaux employés à travers une visite virtuelle du bureau. Le style visuel doit être épuré et accueillant, avec une voix off calme et rassurante, démontrant comment "L'intégration avec des avatars AI" peut rationaliser les processus de formation en entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing énergique de 30 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital et aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante, soulignant la facilité d'utilisation des "générateurs d'avatars AI" pour créer des "vidéos marketing" engageantes. Ce clip doit présenter plusieurs coupes rapides de différents styles d'avatars, tous générés rapidement à partir d'une entrée "Texte-à-vidéo depuis un script" en utilisant des modèles et des scènes vibrants, parfaits pour capter l'attention en ligne.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour les responsables du service client et les créateurs de contenu, présentant une personnalité numérique chaleureuse et empathique expliquant les questions fréquentes ou les caractéristiques des produits. Le style visuel et audio doit être clair, digne de confiance et accessible, avec des transitions fluides entre les scènes et des sous-titres/captions affichés de manière proéminente pour améliorer l'accessibilité. Ce contenu personnalisé doit sembler direct et utile, en utilisant une bibliothèque de médias riches/soutien de stock pour illustrer efficacement les points clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative élégante de 20 secondes pour les équipes de communication mondiale et les entreprises internationales, démontrant la puissance d'une "plateforme de création vidéo AI" pour produire du contenu avec support multilingue. Le style visuel doit être moderne et global, mettant en scène divers avatars AI parlant différentes langues, tandis que l'audio reste net et direct. La vidéo doit montrer le redimensionnement et l'exportation sans effort des formats pour diverses plateformes, en soulignant la rapidité et la portée dans les initiatives de communication mondiale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur d'intégration Avatar Clinic

Rationalisez votre processus d'intégration avec des vidéos personnalisées animées par des avatars AI qui engagent les nouveaux membres de l'équipe dès le premier jour.

1
Step 1
Choisissez votre avatar AI
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI qui représentent parfaitement votre marque pour un accueil engageant.
2
Step 2
Collez votre script d'intégration
Saisissez votre texte ou script d'intégration. Notre plateforme convertira automatiquement votre contenu en voix off naturelle, prête à être articulée par l'avatar AI choisi.
3
Step 3
Appliquez vos contrôles de marque
Intégrez le logo, les couleurs et les polices personnalisées de votre entreprise pour garantir que vos vidéos d'intégration reflètent constamment l'identité de votre marque, rendant chaque accueil distinctement vôtre.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo d'intégration animée par AI en sélectionnant le format d'image souhaité, puis exportez-la en haute définition, prête à être partagée sur vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Expérience d'intégration AI engageante

.

Élevez l'engagement et améliorez la rétention des connaissances lors de l'intégration avec des vidéos d'avatars AI dynamiques, garantissant que les nouveaux employés sont formés efficacement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de contenu créatif avec des avatars AI ?

HeyGen vous permet d'élever votre contenu créatif en générant des vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez produire rapidement des vidéos marketing captivantes et du contenu personnalisé, en utilisant des avatars personnalisables pour maintenir la voix unique et l'identité visuelle de votre marque.

Quels sont les avantages d'utiliser les avatars AI de HeyGen pour la formation et l'intégration en entreprise ?

Les avatars AI de HeyGen rationalisent les processus de formation et d'intégration en entreprise en fournissant un contenu vidéo cohérent et engageant. Cette approche améliore la rétention des apprenants et garantit une expérience d'intégration standardisée et efficace avec des avatars AI dans toute votre organisation.

Comment la plateforme de création vidéo AI de HeyGen simplifie-t-elle la production vidéo ?

La plateforme de création vidéo AI de HeyGen simplifie considérablement la production vidéo en transformant directement les scripts textuels en vidéos professionnelles. Grâce à notre technologie avancée de texte-à-vidéo, vous pouvez générer du contenu de haute qualité de manière efficace, économisant temps et ressources.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils prendre en charge le contenu vidéo multilingue ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de contenu multilingue grâce à ses avatars AI avancés et ses capacités de génération de voix off. Cela vous permet d'étendre votre portée à l'échelle mondiale en produisant facilement des vidéos dans plusieurs langues pour des audiences diversifiées.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo