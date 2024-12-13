Votre Générateur de Vidéo de Classe avec Avatar pour un Apprentissage Dynamique

Créez facilement des vidéos éducatives captivantes avec nos avatars AI polyvalents.

448/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez un tutoriel de 45 secondes pour les créateurs de contenu en herbe, démontrant comment générer rapidement des publications engageantes de 'texte à vidéo' pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, utilisant un avatar AI moderne qui délivre une narration enjouée, complétée par des sous-titres synchronisés pour améliorer l'accessibilité et l'engagement. Cette vidéo cible les marketeurs des réseaux sociaux à la recherche d'outils de création de contenu efficaces.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises présentant un nouveau produit, en utilisant un 'avatar vidéo AI réaliste' professionnel et élégant comme porte-parole numérique. La présentation visuelle doit être soignée avec une voix off confiante générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, le tout sur un fond personnalisé issu de la bibliothèque de modèles et de scènes, visant à transmettre l'autorité de la marque.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative de 30 secondes conçue pour les startups technologiques et les chefs de produit, simplifiant une fonctionnalité logicielle complexe. La vidéo doit utiliser un avatar AI personnalisé avec un style visuel épuré et moderne, délivrant une voix off claire et concise. Mettez en avant la facilité d'adaptation de la vidéo pour diverses plateformes en mentionnant la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'HeyGen, créée efficacement grâce au texte-à-vidéo à partir d'un script.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Classe avec Avatar

Créez facilement des vidéos éducatives captivantes et percutantes en utilisant notre générateur de classe avec avatar AI, transformant vos leçons en expériences visuelles dynamiques pour les étudiants.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar et Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles conçus professionnellement pour trouver le porte-parole numérique parfait pour votre vidéo éducative, posant les bases visuelles de votre leçon captivante.
2
Step 2
Créez Votre Script Captivant
Saisissez directement votre matériel de leçon dans notre plateforme. Notre capacité de texte à vidéo convertira sans effort votre script en une vidéo animée avec des mouvements et expressions synchronisés.
3
Step 3
Générez des Voix Off Naturelles
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off de haute qualité. Choisissez parmi diverses voix naturelles, permettant à votre avatar de délivrer votre leçon avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Leçon
Finalisez votre vidéo éducative et utilisez nos options d'exportation robustes pour la télécharger dans divers formats et résolutions, la rendant prête pour toute plateforme d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Transformer la Narration en Classe

.

Animez des leçons historiques et des sujets complexes en utilisant la narration vidéo alimentée par l'AI, rendant l'apprentissage vivant et mémorable pour les étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu captivant avec des avatars AI ?

Le générateur de vidéos avec avatar AI de HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos AI à partir de texte ou de scripts. Vous pouvez choisir parmi des avatars vidéo AI réalistes et personnaliser votre design pour engager efficacement votre audience, donnant vie à votre vision créative.

Quelle est la manière la plus simple de convertir du texte en vidéo avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez transformer votre texte en vidéo sans effort grâce à une interface conviviale. Il vous suffit de taper votre script, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen générera des vidéos avec des voix off naturelles, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu.

Puis-je personnaliser les avatars AI dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Oui, HeyGen vous permet de créer un avatar AI personnalisé qui reflète l'identité unique de votre marque. Vous pouvez choisir parmi plus de 1500 avatars réalistes et adapter des aspects tels que les tenues et les expressions, rendant vos avatars AI véritablement uniques.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos AI multilingues ?

Absolument ! La plateforme de HeyGen prend en charge les capacités multilingues, vous permettant de localiser, éditer et personnaliser des vidéos pour un public mondial. Cela garantit que votre message résonne efficacement dans diverses langues avec des voix off et des sous-titres précis.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo