Découvrez comment les enseignants peuvent transformer leurs cours en utilisant un créateur d'instructions en classe avec avatar pour créer un contenu éducatif plus captivant. Cette vidéo de 45 secondes, destinée aux enseignants de la maternelle à la terminale et aux instructeurs de l'enseignement supérieur, devrait présenter des visuels lumineux et encourageants accompagnés d'une voix off claire et amicale, mettant en scène divers avatars AI expliquant des sujets complexes. L'objectif est de démontrer à quel point il est facile pour les enseignants de donner vie à leurs supports pédagogiques, suscitant ainsi un plus grand intérêt chez les élèves.

Générer une Vidéo