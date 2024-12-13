Créateur d'Instructions en Classe avec Avatar : Créez des Leçons AI Captivantes

Transformez vos supports pédagogiques en contenu interactif avec les avatars AI de HeyGen pour un engagement maximal des apprenants.

Découvrez comment les enseignants peuvent transformer leurs cours en utilisant un créateur d'instructions en classe avec avatar pour créer un contenu éducatif plus captivant. Cette vidéo de 45 secondes, destinée aux enseignants de la maternelle à la terminale et aux instructeurs de l'enseignement supérieur, devrait présenter des visuels lumineux et encourageants accompagnés d'une voix off claire et amicale, mettant en scène divers avatars AI expliquant des sujets complexes. L'objectif est de démontrer à quel point il est facile pour les enseignants de donner vie à leurs supports pédagogiques, suscitant ainsi un plus grand intérêt chez les élèves.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Engagez vos élèves comme jamais auparavant en créant des cours eLearning dynamiques avec du contenu interactif. Les créateurs de contenu éducatif et les développeurs eLearning apprécieront cette vidéo de 30 secondes, qui utilisera les divers modèles et scènes de HeyGen pour afficher un environnement d'apprentissage visuellement stimulant, enrichi par une musique de fond entraînante et une voix off professionnelle, prouvant à quel point il est facile d'améliorer l'engagement des apprenants.
Exemple de Prompt 2
Rationalisez vos expériences d'apprentissage numérique en utilisant des instructeurs virtuels pour diffuser des vidéos personnalisées à grande échelle. Cette vidéo professionnelle de 60 secondes, destinée aux administrateurs scolaires et aux concepteurs de programmes, devrait adopter une esthétique épurée avec des textes à l'écran mis en évidence, le tout narré par une voix calme et autoritaire, soulignant l'efficacité de la génération de contenu directement à partir d'un texte en vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Révolutionnez la manière dont vous diffusez vos supports pédagogiques en créant un contenu inclusif et accessible pour tous les élèves. Conçue pour les formateurs d'entreprise et les concepteurs pédagogiques, cette vidéo de 50 secondes devrait présenter un style moderne et informatif avec des éléments animés et une voix neutre et claire, soulignant la facilité d'ajouter des sous-titres pour soutenir les apprenants diversifiés avec des avatars AI pour l'eLearning.
Comment Fonctionne le Créateur d'Instructions en Classe avec Avatar

Transformez sans effort votre contenu éducatif en leçons vidéo captivantes en utilisant des avatars AI, améliorant l'engagement des apprenants et offrant des expériences d'apprentissage numérique personnalisées.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou personnalisez-en un pour représenter votre instructeur virtuel, définissant le ton de vos cours eLearning et rendant le contenu plus accessible.
2
Step 2
Collez Votre Script Pédagogique
Entrez le texte de votre leçon, et la fonctionnalité de texte en vidéo de la plateforme générera automatiquement une voix off professionnelle pour l'avatar choisi, convertissant vos supports pédagogiques en paroles.
3
Step 3
Améliorez Votre Contenu d'Apprentissage
Utilisez divers modèles et scènes pour ajouter des visuels, de la musique de fond et des graphiques pertinents, rendant vos vidéos pédagogiques plus dynamiques et interactives pour les élèves.
4
Step 4
Exportez Votre Leçon Captivante
Finalisez votre vidéo avec un timing précis, puis utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour télécharger votre expérience d'apprentissage numérique de haute qualité et captivante pour les élèves sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animez les Supports Pédagogiques

Transformez des concepts abstraits et des sujets en récits vidéo mémorables et animés par AI, rendant les supports pédagogiques complexes captivants pour les élèves.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les cours eLearning et l'engagement des apprenants ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer des cours eLearning dynamiques en utilisant des avatars AI et des instructeurs virtuels. Cette technologie augmente considérablement l'engagement des apprenants en diffusant des vidéos personnalisées et du contenu interactif adapté aux étudiants.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur d'instructions en classe avec avatar efficace pour les enseignants ?

HeyGen sert de puissant créateur d'instructions en classe avec avatar en permettant aux enseignants de générer rapidement des vidéos AI à partir de scripts. Il leur permet de personnaliser leur apparence, garantissant que les supports pédagogiques sont professionnels et captivants pour tous les élèves.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour mon contenu éducatif avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour personnaliser l'apparence de vos avatars AI et intégrer des contrôles de marque. Cela garantit que vos expériences d'apprentissage numérique conservent une apparence cohérente et professionnelle sur l'ensemble de votre contenu.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de supports pédagogiques captivants ?

HeyGen simplifie le développement de supports pédagogiques captivants en transformant le texte en vidéo avec des voix off réalistes et des avatars AI. Ce générateur de vidéos AI rationalise la création de contenu pour les éducateurs, agissant comme un outil précieux d'auteur eLearning.

