Créez des Vidéos Époustouflantes avec des Avatars IA
Maintenez la cohérence de votre marque sur tout votre contenu vidéo grâce aux contrôles de marque de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication interne engageante de 60 secondes ciblant les départements RH et les formateurs d'entreprise, conçue pour intégrer de nouveaux employés ou expliquer des changements de politique complexes à des équipes internationales. Adoptez une esthétique visuelle claire et amicale avec du texte à l'écran renforçant les points clés, soutenue par les capacités multilingues de vidéo et de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une compréhension globale. Soulignez comment les avatars IA parlants peuvent délivrer des informations vitales dans diverses langues.
Produisez une publicité dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs, illustrant la création rapide de contenu vidéo à l'aide d'un générateur d'avatars IA. Le style visuel doit être rapide et visuellement excitant, avec des coupes rapides entre des scènes diverses et une musique de fond entraînante, le tout guidé par un script concis de texte à vidéo. Montrez comment les modèles préconstruits peuvent accélérer la création de contenu vidéo créatif pour diverses plateformes.
Concevez une vidéo explicative innovante de 50 secondes destinée aux chefs de produit et aux passionnés de technologie, introduisant une nouvelle fonctionnalité logicielle à l'aide d'un avatar IA réaliste. La vidéo doit adopter un design visuel moderne et high-tech avec des animations élégantes et une voix confiante et informative, utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour un affichage optimal sur les plateformes. Mettez en avant la capacité à produire des avatars vidéo soignés pour les présentations de produits.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation & la Communication Interne.
Utilisez des avatars IA personnalisés pour créer des sessions de formation captivantes et communiquer sans effort les changements organisationnels, améliorant l'engagement et la compréhension.
Accélérez la Production de Vidéos Marketing.
Générez rapidement des vidéos marketing performantes en utilisant des avatars IA réalistes, assurant la cohérence de la marque et s'adaptant instantanément aux besoins de la campagne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la création d'avatars IA personnalisés ?
Le puissant générateur d'avatars IA de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des avatars IA réalistes et personnalisés qui représentent parfaitement leur marque. Vous pouvez donner vie à votre propre image ou choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'options pour vos avatars vidéo.
Puis-je générer des vidéos rapidement avec les outils vidéo IA de HeyGen ?
Absolument. HeyGen simplifie la création de contenu vidéo avec son éditeur de texte à vidéo intuitif, ses modèles préconstruits et sa fonctionnalité de glisser-déposer. Cela permet une production rapide de vidéos marketing de haute qualité ou de sessions de formation sans compétences d'édition étendues.
Quelles fonctionnalités avancées offrent les avatars IA parlants de HeyGen ?
Les avatars IA parlants de HeyGen disposent d'une technologie avancée de synchronisation labiale pour une livraison naturelle et prennent en charge les vidéos multilingues, permettant à votre message d'atteindre un public mondial. Le clonage de voix améliore encore la personnalisation de votre contenu vidéo.
À quelles fins les avatars IA de HeyGen peuvent-ils être utilisés ?
Les avatars IA polyvalents de HeyGen sont idéaux pour diverses applications, y compris des vidéos marketing engageantes, des sessions de formation informatives et le maintien de la cohérence de la marque dans toutes vos communications. Ils permettent une création de contenu vidéo efficace pour divers besoins.