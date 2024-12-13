Créez des Vidéos Époustouflantes avec des Avatars IA

Maintenez la cohérence de votre marque sur tout votre contenu vidéo grâce aux contrôles de marque de HeyGen.

Créez une vidéo marketing convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, montrant comment des avatars IA personnalisés peuvent maintenir facilement la cohérence de la marque sur toutes les plateformes numériques. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des couleurs de marque vives, complété par une voix off autoritaire mais accessible générée par HeyGen. Mettez en avant l'intégration transparente des avatars IA personnalisés pour délivrer un message cohérent.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne engageante de 60 secondes ciblant les départements RH et les formateurs d'entreprise, conçue pour intégrer de nouveaux employés ou expliquer des changements de politique complexes à des équipes internationales. Adoptez une esthétique visuelle claire et amicale avec du texte à l'écran renforçant les points clés, soutenue par les capacités multilingues de vidéo et de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une compréhension globale. Soulignez comment les avatars IA parlants peuvent délivrer des informations vitales dans diverses langues.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs, illustrant la création rapide de contenu vidéo à l'aide d'un générateur d'avatars IA. Le style visuel doit être rapide et visuellement excitant, avec des coupes rapides entre des scènes diverses et une musique de fond entraînante, le tout guidé par un script concis de texte à vidéo. Montrez comment les modèles préconstruits peuvent accélérer la création de contenu vidéo créatif pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative innovante de 50 secondes destinée aux chefs de produit et aux passionnés de technologie, introduisant une nouvelle fonctionnalité logicielle à l'aide d'un avatar IA réaliste. La vidéo doit adopter un design visuel moderne et high-tech avec des animations élégantes et une voix confiante et informative, utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour un affichage optimal sur les plateformes. Mettez en avant la capacité à produire des avatars vidéo soignés pour les présentations de produits.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de gestion du changement d'avatar

Créez et gérez facilement des vidéos dynamiques alimentées par l'IA pour communiquer des changements organisationnels ou des formations avec un message professionnel et cohérent.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA, y compris des options personnalisées, pour représenter votre marque. Ces avatars IA réalistes sont prêts à transmettre votre message avec authenticité.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Collez simplement votre script de gestion du changement ou vos points de discussion. Notre fonctionnalité avancée de texte à vidéo à partir de script animera automatiquement votre avatar IA parlant choisi avec une synchronisation labiale naturelle.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Visuels
Intégrez le logo, les couleurs et les visuels de fond de votre entreprise à l'aide de nos contrôles de marque pour maintenir une apparence professionnelle et assurer la cohérence de la marque dans toutes vos communications.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats d'aspect ratio adaptés à différentes plateformes. Partagez vos sessions de gestion du changement ou de formation percutantes avec votre équipe ou un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Dynamique pour les Réseaux Sociaux

.

Produisez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux avec des avatars IA parlants, gérant facilement un contenu diversifié pour diverses plateformes afin de maintenir l'intérêt du public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création d'avatars IA personnalisés ?

Le puissant générateur d'avatars IA de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des avatars IA réalistes et personnalisés qui représentent parfaitement leur marque. Vous pouvez donner vie à votre propre image ou choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'options pour vos avatars vidéo.

Puis-je générer des vidéos rapidement avec les outils vidéo IA de HeyGen ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de contenu vidéo avec son éditeur de texte à vidéo intuitif, ses modèles préconstruits et sa fonctionnalité de glisser-déposer. Cela permet une production rapide de vidéos marketing de haute qualité ou de sessions de formation sans compétences d'édition étendues.

Quelles fonctionnalités avancées offrent les avatars IA parlants de HeyGen ?

Les avatars IA parlants de HeyGen disposent d'une technologie avancée de synchronisation labiale pour une livraison naturelle et prennent en charge les vidéos multilingues, permettant à votre message d'atteindre un public mondial. Le clonage de voix améliore encore la personnalisation de votre contenu vidéo.

À quelles fins les avatars IA de HeyGen peuvent-ils être utilisés ?

Les avatars IA polyvalents de HeyGen sont idéaux pour diverses applications, y compris des vidéos marketing engageantes, des sessions de formation informatives et le maintien de la cohérence de la marque dans toutes vos communications. Ils permettent une création de contenu vidéo efficace pour divers besoins.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo