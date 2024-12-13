Générateur de Gestion du Changement avec Avatar : Créez des Vidéos AI Rapidement

Intégrez sans effort des avatars AI dans votre contenu de formation et de marketing. Évoluez la création de vidéos avec une plateforme facile à utiliser.

Imaginez une vidéo de 45 secondes à destination des professionnels des ressources humaines et des chefs de projet, démontrant comment un générateur de gestion du changement avec avatar simplifie la communication. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une voix off confiante et autoritaire. Il mettrait en avant la capacité de HeyGen à créer des avatars AI diversifiés, garantissant un message cohérent et engageant à travers tous les modules de formation.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un clip promotionnel vibrant de 30 secondes pour les marketeurs et créateurs de contenu, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour produire rapidement du contenu engageant sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être énergique et contemporain, avec des transitions dynamiques et une bande sonore entraînante. Cette vidéo pourrait présenter les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour générer rapidement des récits captivants avec des avatars AI personnalisés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et éducateurs, illustrant comment des avatars AI réalistes peuvent révolutionner l'apprentissage en ligne et rendre les sujets complexes plus accessibles. Adoptez un style visuel chaleureux et accueillant avec une voix off claire et articulée. Cette vidéo mettrait en avant la facilité d'ajouter des "Sous-titres/légendes" avec HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel concis de 40 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et entrepreneurs novices en création vidéo, illustrant la simplicité de générer du contenu de haute qualité à l'aide d'un générateur de vidéos AI. L'approche visuelle doit être claire et simple, accompagnée d'une voix off amicale et encourageante. La démonstration pourrait mettre en avant la "Bibliothèque de médias/support de stock" pratique de HeyGen pour améliorer rapidement les vidéos sans avoir besoin de ressources externes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Gestion du Changement avec Avatar

Exploitez des avatars AI personnalisés pour simplifier les communications complexes de changement. Créez des vidéos engageantes et personnalisées pour guider votre équipe à travers les transitions efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Avatar Personnalisé
Commencez par sélectionner ou concevoir un avatar AI réaliste qui représente votre marque ou un porte-parole interne. Cela garantit que votre avatar AI choisi résonne avec votre public et transmet votre message efficacement.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script de Gestion du Changement
Saisissez votre message complet de gestion du changement sous forme de script. Notre éditeur texte-vidéo animera ensuite votre avatar choisi pour délivrer votre message avec des voix off naturelles, rendant l'information complexe plus digeste.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez Votre Vidéo
Utilisez des outils d'édition complets pour améliorer votre vidéo avec des contrôles de branding, des scènes de fond, et des médias de soutien de notre bibliothèque. Ajustez le rythme et ajoutez des sous-titres pour plus de clarté et d'impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour un Impact
Générez votre vidéo de gestion du changement dans divers formats adaptés à la formation interne, au marketing, ou aux réseaux sociaux. Cela vous permet de partager votre contenu sans effort et d'évoluer efficacement votre communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux, en utilisant des avatars AI pour captiver votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des avatars AI pour le contenu vidéo ?

HeyGen est un générateur d'avatars AI avancé qui transforme le texte en contenu vidéo engageant. Il utilise une AI sophistiquée pour créer des avatars réalistes à partir d'un script, rendant la création de vidéos professionnelles accessible et efficace.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des avatars AI personnalisés pour représenter parfaitement votre marque. Avec des outils d'édition complets et des contrôles de branding, vous pouvez adapter vos avatars AI pour maintenir une identité de marque cohérente à travers tout votre contenu vidéo, aidant à évoluer la création de contenu efficacement.

À quelles fins peut-on utiliser le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen est incroyablement polyvalent, idéal pour diverses applications comme la création de vidéos marketing engageantes, de supports de formation informatifs, de contenu dynamique pour les réseaux sociaux, et de tutoriels de support client efficaces. Il simplifie la production vidéo pour divers besoins de communication.

HeyGen est-il une plateforme facile à utiliser pour créer des vidéos en plusieurs langues ?

Absolument, HeyGen est conçu comme une plateforme facile à utiliser, permettant à quiconque de créer des vidéos de haute qualité sans expérience préalable en montage. Il prend en charge plusieurs langues et offre des capacités avancées de synthèse vocale et de clonage de voix pour une portée mondiale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo