Imaginez une vidéo de 45 secondes à destination des professionnels des ressources humaines et des chefs de projet, démontrant comment un générateur de gestion du changement avec avatar simplifie la communication. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une voix off confiante et autoritaire. Il mettrait en avant la capacité de HeyGen à créer des avatars AI diversifiés, garantissant un message cohérent et engageant à travers tous les modules de formation.

Générer une Vidéo