Créateur de Messages Vidéo de PDG Avatar pour des Vidéos de Leadership Convaincantes

Délivrez instantanément des messages de PDG puissants et personnalisés en utilisant des avatars IA réalistes pour engager votre audience.

Créez une vidéo de communication interne de 45 secondes mettant en scène un créateur de messages vidéo d'un PDG IA, délivrant un message vidéo convaincant à tous les employés de l'entreprise, annonçant une nouvelle initiative. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, avec une voix IA chaleureuse et confiante, utilisant les avatars IA de HeyGen pour représenter la direction.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne marketing de 30 secondes ciblant des clients potentiels, présentant le lancement d'un nouveau produit. La vidéo doit utiliser un avatar IA personnalisé comme porte-parole, présentant les informations dans un style visuel moderne et engageant avec des superpositions de produits dynamiques et une voix IA entraînante, générée à partir d'un texte détaillé transformé en vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour de 60 secondes pour les parties prenantes et les investisseurs, fournissant un aperçu des performances trimestrielles. Ce message vidéo personnalisé du PDG doit dégager autorité et sophistication avec des graphiques épurés et une voix IA rassurante, garantissant accessibilité et clarté grâce à des sous-titres précis, tout en maintenant des contrôles de marque cohérents.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation d'intégration de 20 secondes pour les nouveaux employés, les introduisant à la culture de l'entreprise et aux premières étapes. La vidéo doit être amicale, claire et concise, avec des visuels étape par étape et une voix IA encourageante, facilement créée avec le générateur de vidéos IA de HeyGen en utilisant des modèles et des scènes préconçus.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Messages Vidéo de PDG Avatar

Créez des messages de PDG convaincants et personnalisés avec des avatars alimentés par l'IA, transformant votre texte en vidéos professionnelles pour une communication interne et externe percutante.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar IA
Commencez par choisir dans notre bibliothèque diversifiée d'avatars IA ou créez-en un personnalisé pour représenter votre marque, assurant une présence visuelle cohérente.
2
Step 2
Collez Votre Script de Message
Entrez directement votre message de PDG dans la plateforme, en utilisant notre capacité de transformation de texte en vidéo pour animer votre contenu écrit de manière fluide.
3
Step 3
Appliquez la Marque et la Voix
Personnalisez votre vidéo en utilisant des contrôles de marque pour intégrer les logos et couleurs de votre entreprise pour une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Utilisez notre fonctionnalité de génération de vidéo de bout en bout pour compiler votre avatar, script et marque dans une vidéo de message de PDG soignée, prête à être exportée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez le Marketing et les Messages de Marque

.

Générez rapidement des messages de PDG convaincants pour les campagnes marketing et les publicités afin d'améliorer la présence et la portée de la marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des messages vidéo personnalisés et convaincants pour des campagnes marketing ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos de messages de PDG personnalisés et d'autres messages vidéo convaincants. Avec le générateur de vidéos IA de HeyGen, vous pouvez utiliser des avatars IA et des contrôles de marque pour garantir que vos campagnes marketing résonnent puissamment avec votre audience.

HeyGen peut-il créer un avatar IA personnalisé qui reflète ma marque ?

Oui, HeyGen vous permet de créer un avatar IA personnalisé adapté à l'identité unique de votre marque. Cette capacité garantit que votre contenu vidéo, y compris les messages de la direction, maintient une présence de marque cohérente et professionnelle dans toutes les communications internes et externes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos IA efficace pour des besoins de contenu divers ?

HeyGen est un générateur de vidéos IA polyvalent, permettant la génération de vidéos de bout en bout à partir d'un simple script. Ses fonctionnalités puissantes comme la transformation de texte en vidéo, la voix IA et le support multilingue le rendent idéal pour diverses applications, des campagnes marketing aux vidéos de formation.

HeyGen propose-t-il des solutions pour produire du contenu vidéo de formation de haute qualité ?

Absolument. HeyGen est un excellent outil pour créer efficacement du contenu vidéo de formation professionnel. Vous pouvez facilement convertir du texte en vidéo à partir de scripts, ajouter une voix IA et inclure des sous-titres, garantissant des expériences d'apprentissage claires et engageantes pour votre équipe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo