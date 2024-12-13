Créateur de Vidéos d'Affaires avec Avatar : Créez des Vidéos Engagantes avec l'AI
Créez instantanément des vidéos marketing et de formation professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de formation de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, visant les formateurs d'entreprise, montrant la facilité de créer du contenu engageant à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo, avec un style audio calme et informatif et des visuels clairs et soutenants enrichis par des sous-titres.
Développez une vidéo de présentation commerciale dynamique de 60 secondes, spécifiquement pour les équipes de vente et les créateurs de contenu, où un avatar AI (peut-être une variante 'Clonez-vous') présente un produit avec assurance, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel élégant et persuasif et une voix forte et autoritaire.
Créez un clip vibrant de 15 secondes pour les réseaux sociaux, parfait pour les entrepreneurs occupés, qui transforme rapidement quelques graphiques de la bibliothèque de médias/soutien de stock en une mise à jour accrocheuse, avec une voix AI amicale et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports, avec un style visuel et audio énergique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Vidéo AI Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes et à fort taux de conversion en utilisant des avatars AI pour capter l'attention du public et obtenir des résultats.
Formation et Intégration Améliorées par l'AI.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances en livrant des vidéos de formation dynamiques et personnalisées avec des avatars AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je générer des vidéos personnalisées avec avatar AI en utilisant HeyGen ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos captivantes avec avatar AI en utilisant son générateur avancé d'avatars AI. Vous pouvez choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou concevoir le vôtre, en personnalisant les tenues et les arrière-plans pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque.
Quels types de contenu créatif puis-je produire avec la plateforme de création vidéo AI de HeyGen ?
La plateforme de création vidéo AI de HeyGen vous permet de produire une large gamme de contenus créatifs, y compris des vidéos marketing engageantes, des vidéos de formation informatives et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux. Vous pouvez même transformer une photo en vidéo ou incorporer des graphiques personnalisés pour renforcer votre message.
HeyGen me permet-il de cloner ma propre voix pour des vidéos AI personnalisées ?
Oui, HeyGen offre des capacités avancées, y compris le clonage de voix AI, vous permettant d'utiliser votre propre voix pour des vidéos AI personnalisées. Cette fonctionnalité permet une touche authentique et professionnelle, vous permettant véritablement de vous cloner numériquement pour divers besoins de contenu.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier le flux de travail de création vidéo ?
HeyGen simplifie la création vidéo avec un éditeur basé sur le texte intuitif et une interface de glisser-déposer conviviale. Ces fonctionnalités simplifient le processus, vous permettant de créer efficacement des vidéos de haute qualité et de rationaliser les flux de travail pour tous vos besoins en contenu.