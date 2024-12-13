Aperçu des Avantages des Avatars : Boostez l'Impact de Vos Vidéos AI

Libérez votre créativité avec notre plateforme facile à utiliser, en exploitant les avatars AI pour créer des vidéos explicatives captivantes sans effort.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un "générateur d'avatar AI" simplifie la production vidéo. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides et des graphismes élégants, complétés par une voix off professionnelle et entraînante. Illustrez comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer facilement des idées en contenu captivant, prouvant qu'une "plateforme facile à utiliser" mène à une "créativité accrue" sans nécessiter de compétences complexes en montage.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un spot dynamique de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les influenceurs des réseaux sociaux, mettant en avant le pouvoir des "avatars réalistes" pour captiver les audiences. Cette vidéo doit présenter un rythme visuel rapide avec des transitions créatives et une musique de fond énergique, narrée par une voix AI amicale et enthousiaste. Démontrez comment les divers "avatars AI" et "options de personnalisation" de HeyGen permettent un storytelling unique, faisant de l'utilisateur un "Créateur d'Avatar AI" pour un branding personnel distinctif.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, détaillant l'"efficacité économique" de l'utilisation des "vidéos d'avatar AI" pour la formation. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant des infographies claires et une voix AI calme et rassurante. Mettez en avant comment "aucune compétence en design requise" rend la création vidéo accessible, et insistez sur la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour une meilleure accessibilité et compréhension dans les "vidéos explicatives".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 30 secondes pour les entreprises internationales et les équipes de marketing globales, illustrant la commodité de communiquer au-delà des frontières en utilisant "plusieurs langues" avec des "vidéos de type talking-head". Le style visuel doit être soigné et global, présentant une diversité de cadres professionnels, accompagné d'une voix AI articulée passant sans effort d'une langue à l'autre. Montrez comment la capacité de "génération de voix off" de HeyGen permet une localisation sans effort des "vidéos d'avatar AI" pour atteindre un public mondial.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur d'Avatar AI

Découvrez comment créer facilement des vidéos captivantes et percutantes avec des avatars AI réalistes, transformant votre production de contenu avec aisance et efficacité.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque ou votre message. Notre plateforme vous permet de trouver le présentateur numérique parfait.
2
Step 2
Collez Votre Script
Saisissez votre texte souhaité directement dans notre éditeur intuitif basé sur le texte. Votre avatar AI choisi prononcera ensuite votre script de manière naturelle et expressive.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Améliorez l'attrait de votre vidéo en appliquant des modèles professionnels et des options de scène. Personnalisez les éléments pour vous assurer que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez des vidéos de haute qualité telles que des vidéos explicatives ou des démonstrations de produits dans le format d'aspect de votre choix, prêtes à être utilisées immédiatement sur toutes vos plateformes, améliorant la créativité et réduisant les coûts.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du contenu captivant pour les réseaux sociaux

.

Générez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux avec des avatars AI pour présenter des aperçus et des avantages brefs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'avatar AI ?

Le générateur d'avatar AI de HeyGen simplifie le processus, permettant à quiconque de créer des vidéos d'avatar AI professionnelles avec une plateforme facile à utiliser, ne nécessitant aucune compétence préalable en design. L'éditeur basé sur le texte rend la production de script en vidéo sans effort.

Quelles possibilités créatives offrent les avatars AI de HeyGen ?

HeyGen libère la créativité, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos explicatives captivantes, des démonstrations de produits dynamiques et des vidéos de type talking-head professionnelles avec des avatars réalistes. La plateforme offre de vastes options de personnalisation pour donner vie à votre vision unique à travers divers types de contenu.

Puis-je personnaliser les avatars AI et leur rendu sur HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des options de personnalisation robustes pour vos avatars AI, y compris la possibilité de générer un jumeau numérique. Utilisez l'éditeur intuitif basé sur le texte pour affiner les scripts et générer des voix off dans plusieurs langues, garantissant que votre message est transmis efficacement.

Pourquoi choisir HeyGen pour créer des vidéos d'avatar AI ?

HeyGen propose un Créateur d'Avatar AI de pointe qui offre des avantages significatifs, y compris une rentabilité et la capacité de faire évoluer le contenu vidéo sans effort. Cela permet une production rapide de vidéos d'avatar AI de haute qualité qui renforcent la présence de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo