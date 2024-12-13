Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un "générateur d'avatar AI" simplifie la production vidéo. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides et des graphismes élégants, complétés par une voix off professionnelle et entraînante. Illustrez comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer facilement des idées en contenu captivant, prouvant qu'une "plateforme facile à utiliser" mène à une "créativité accrue" sans nécessiter de compétences complexes en montage.

