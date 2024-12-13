Créateur de Tutoriels d'Applications d'Avatars : Créez des Vidéos Tutoriels Époustouflantes

Créez instantanément des présentations d'applications captivantes avec des personnages virtuels personnalisés et les puissants avatars AI de HeyGen.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu en herbe et les influenceurs des réseaux sociaux, mettant en avant la création rapide de contenu captivant grâce à la fonctionnalité d'avatar AI de HeyGen. Le style visuel doit être énergique et lumineux, accompagné d'une musique entraînante et d'une voix off claire et enthousiaste, soulignant comment le 'divertissement basé sur les avatars' peut être produit sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de présentation professionnelle mais amicale de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à personnaliser les interactions avec les clients. Cette vidéo doit démontrer la capacité de HeyGen à créer des vidéos à partir de scripts, permettant une 'personnalisation' facile d'un personnage virtuel. Le style visuel et audio doit comporter des couleurs chaudes, une musique de fond apaisante et des voix synthétiques fluides, rendant le processus accessible.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de produit moderne et élégante de 60 secondes pour les équipes marketing à la recherche de moyens innovants pour présenter leurs offres. En utilisant HeyGen comme un 'créateur d'applications d'avatars', la vidéo doit comporter des transitions dynamiques et une voix off professionnelle générée par la capacité de 'génération de voix off' de HeyGen. L'audio clair mettra en évidence la facilité avec laquelle des 'explications de produits' complexes peuvent être réalisées.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo engageante et éducative de 30 secondes conçue pour les éducateurs qui souhaitent rendre l'apprentissage plus interactif. Ce prompt se concentre sur les capacités du 'générateur de vidéos AI' de HeyGen, mettant en scène des 'avatars' amicaux délivrant du contenu avec des 'sous-titres/captions' automatiques. Le style visuel doit être clair et accessible, complété par des voix synthétiques joyeuses, améliorant la compréhension pour des apprenants divers.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Tutoriels d'Applications d'Avatars

Créez facilement des vidéos tutoriels d'applications professionnelles avec des avatars AI, du contenu dynamique et des outils d'édition intuitifs pour engager votre audience.

1
Step 1
Créez un Nouveau Projet avec des Avatars AI
Commencez par configurer un nouveau projet pour votre tutoriel d'application. Sélectionnez dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour être votre présentateur à l'écran, donnant vie à votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Vos Visuels
Collez votre script de tutoriel directement dans l'éditeur. Notre fonctionnalité de 'texte à vidéo à partir de script' générera automatiquement une narration au son naturel. Téléchargez les enregistrements d'écran de votre application ou utilisez l'enregistreur intégré pour des visuels captivants.
3
Step 3
Améliorez avec des Sous-titres et du Branding
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en ajoutant des 'sous-titres/captions automatiques' à votre vidéo. Personnalisez davantage son apparence et appliquez des éléments de marque pour correspondre au style de votre application.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Une fois votre tutoriel terminé, générez et exportez votre vidéo de haute qualité. Utilisez le 'redimensionnement et l'exportation des formats d'aspect' pour optimiser votre 'explication de produit' pour diverses plateformes, assurant une présentation parfaite partout.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Expliquez les Fonctionnalités de l'Application avec Clarté

Simplifiez les fonctionnalités complexes de l'application et améliorez la compréhension des utilisateurs grâce à des vidéos d'avatars AI visuellement engageantes et faciles à suivre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il une personnalisation créative pour les avatars AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos captivantes et personnalisées en offrant de nombreuses options de personnalisation pour votre avatar AI, y compris des styles variés et des contrôles de marque. Vous pouvez concevoir des personnages virtuels uniques pour représenter parfaitement votre marque ou votre message pour le divertissement basé sur les avatars.

HeyGen peut-il générer des vidéos AI à partir de scripts de manière efficace ?

Absolument. Le générateur de vidéos AI de HeyGen convertit vos scripts écrits directement en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix synthétiques, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu. Cette capacité de texte à vidéo assure une production rapide de matériel de haute qualité.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur d'applications d'avatars AI idéal pour les explications de produits ?

HeyGen est un créateur d'applications d'avatars AI idéal car il fournit des outils pour créer facilement des explications de produits dynamiques et des présentations d'applications en utilisant des avatars AI captivants et des modèles personnalisables. Intégrez des médias, générez des voix off et ajoutez des sous-titres automatiques pour communiquer efficacement votre message.

HeyGen prend-il en charge divers formats d'aspect pour la sortie vidéo ?

Oui, HeyGen prend en charge l'exportation de vidéos dans plusieurs formats d'aspect, garantissant que votre contenu est optimisé pour diverses plateformes et appareils. Cette flexibilité permet un partage fluide et une portée plus large avec vos vidéos d'avatars AI.

