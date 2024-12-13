Créez une vidéo récapitulative annuelle de 30 secondes en utilisant le créateur de récapitulatifs annuels avec avatar, destinée aux individus et aux chefs de petites équipes qui souhaitent célébrer des réussites personnelles ou d'équipe avec une touche personnelle. Le style visuel doit être lumineux et dynamique, avec des superpositions de texte vibrantes et des coupes rapides, complétées par une musique de fond entraînante et inspirante et une voix off claire et enthousiaste générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant une vidéo engageante qui met en avant les succès clés.

