Avatar AI : Génération d'évaluations annuelles sans effort
Simplifiez les retours structurés pour le développement des employés avec le texte en vidéo intelligent à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un guide visuel de 60 secondes pour les chefs d'équipe et les managers, adoptant un style visuel chaleureux et encourageant, complété par une voix off amicale et bienveillante. Mettez en avant comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent fournir des retours structurés efficacement, favorisant le développement des employés grâce à des messages vidéo personnalisés.
Produisez une vidéo didactique de 30 secondes ciblant les professionnels RH et les spécialistes de la formation et du développement, utilisant un style visuel dynamique et informatif avec du texte à l'écran et une voix off professionnelle et entraînante. Montrez comment les fonctionnalités "Génération de voix off" et "Sous-titres/captions" de HeyGen simplifient le processus de délivrance de retours constructifs et de définition d'objectifs clairs.
Concevez un explicatif convaincant de 50 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les innovateurs RH, utilisant un style visuel moderne et élégant qui met l'accent sur la création rapide de contenu, accompagné d'une voix off confiante et persuasive. Illustrez comment les "Modèles & scènes" et le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen permettent aux utilisateurs de créer du contenu créatif autour des générateurs d'évaluations de performance AI, rendant les outils RH sophistiqués accessibles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement des retours des employés.
Améliorez la manière dont les employés s'engagent avec et retiennent les retours constructifs des évaluations annuelles en utilisant des explicatifs vidéo alimentés par AI.
Échelle des explications des évaluations de performance.
Générez efficacement des explicatifs d'évaluations de performance alimentés par AI, cohérents et complets, pour tous les employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la capacité principale de HeyGen pour la création vidéo ?
HeyGen exploite la puissante technologie des avatars AI et les fonctionnalités de texte en vidéo à partir d'un script pour aider les utilisateurs à générer des vidéos engageantes sans effort, transformant le contenu écrit en expériences visuelles dynamiques.
Comment puis-je personnaliser mes avatars AI et vidéos avec HeyGen ?
HeyGen prend en charge la création d'avatars personnalisés, vous permettant de personnaliser vos présentateurs numériques. De plus, vous pouvez utiliser des modèles et des scènes pour adapter votre contenu vidéo à des besoins et des marques spécifiques.
HeyGen fournit-il des outils pour le branding professionnel dans les vidéos ?
Oui, HeyGen inclut des contrôles de branding complets qui vous permettent d'intégrer de manière transparente le logo et les schémas de couleurs de votre entreprise, garantissant que vos vidéos générées par AI maintiennent une identité de marque cohérente.
Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen propose des capacités innovantes de génération de voix off, convertissant le texte en discours naturel pour vos vidéos. Cela, combiné à des avatars AI de haute qualité, améliore la valeur de production globale de votre contenu créatif.