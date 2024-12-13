Créateur de Vidéo d'Annonce Avatar : Créez des Mises à Jour Engagées Rapidement

Transformez vos scripts en annonces captivantes instantanément grâce à la génération intelligente de texte-à-vidéo.

Imaginez une vidéo d'annonce de lancement de produit de 45 secondes, ciblant les passionnés de technologie et les premiers adoptants. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et moderne, accompagné d'une musique de fond dynamique et entraînante. En utilisant des vidéos d'avatars réalistes propulsées par les avatars AI de HeyGen, la présentation sera captivante, garantissant que la génération de voix off dynamique capte l'attention du public du début à la fin.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une mise à jour interne informative de 60 secondes est nécessaire pour les employés de tous les départements. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle d'entreprise propre et une voix off autoritaire et claire. Générée par un Générateur de Vidéo Avatar AI, elle utilisera les Modèles et scènes de HeyGen pour un look cohérent et inclura des sous-titres et légendes pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous ceux impliqués dans la création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Pour un jeune public natif du numérique, créez un spot de campagne sur les réseaux sociaux de 30 secondes engageant. Il doit comporter des visuels dynamiques et rapides avec une musique accrocheuse et tendance. En utilisant un avatar personnalisé créé via le texte-à-vidéo à partir d'un script pour transmettre le message, assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de format d'image de HeyGen pour maximiser la portée.
Exemple de Prompt 3
Pour expliquer un nouveau service en ligne, produisez une vidéo explicative concise de 60 secondes pour les clients potentiels. Caractérisée par des visuels clairs et étape par étape et une voix amicale et informative avec une musique de fond légère et encourageante, cette pièce éducative générée par un créateur de vidéo texte à avatar devrait incorporer le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le récit visuel, avec un avatar AI guidant les spectateurs à travers les avantages du service.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Annonce Avatar

Créez facilement des vidéos d'annonce professionnelles avec des avatars AI réalistes et une génération de texte-à-vidéo fluide en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo d'Annonce
Sélectionnez parmi une variété de modèles et scènes préconçus pour lancer votre projet de vidéo d'annonce.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque dans votre annonce.
3
Step 3
Collez Votre Script
Entrez votre texte d'annonce, et notre Générateur de Vidéo Avatar AI le transformera en une vidéo d'avatar parlant.
4
Step 4
Appliquez les Touches Finales
Améliorez vos vidéos d'annonce avec des sous-titres/légendes automatiques pour une accessibilité plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Mises à Jour & Formations Internes

.

Améliorez les communications internes, l'intégration et les annonces de formation en utilisant des avatars AI pour augmenter l'engagement et la rétention d'informations.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce engageantes avec des avatars AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'annonce professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes. Il suffit d'entrer votre script, et la technologie AI de HeyGen générera un contenu dynamique, avec génération de voix off et modèles personnalisables pour votre moteur créatif.

Puis-je personnaliser les avatars AI ou utiliser mes propres éléments de marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue, y compris la conception de votre propre Avatar AI ou le téléchargement d'une photo pour créer un Jumeau AI personnalisé. Vous pouvez également intégrer les éléments spécifiques de votre marque grâce aux contrôles de branding pour une création de contenu cohérente et de haute qualité.

Quels types de contenu dynamique puis-je générer en utilisant le Générateur de Vidéo Avatar AI de HeyGen ?

Le Générateur de Vidéo Avatar AI de HeyGen prend en charge une large gamme de contenus dynamiques, des annonces professionnelles et explications aux vidéos de formation engageantes et clips pour les réseaux sociaux. Il agit comme un moteur créatif pour étendre votre création vidéo à divers besoins.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues et les fonctionnalités d'accessibilité ?

Absolument, HeyGen facilite la création de vidéos multilingues en offrant divers styles de voix et une génération avancée de voix off. Il génère également automatiquement des sous-titres et légendes, garantissant que votre contenu est accessible à un public plus large pour des vidéos personnalisées.

