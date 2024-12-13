Votre Générateur de Vidéos d'Annonce avec Avatar pour un Impact
Lancez des annonces captivantes en utilisant des avatars AI réalistes, transformant votre script en vidéos professionnelles de qualité studio.
Concevez une vidéo de vœux personnalisée et réconfortante de 30 secondes pour votre audience, en utilisant un avatar AI personnalisé avec des voix expressives pour transmettre des vœux de vacances ou une annonce spéciale. Cette vidéo cible les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, visant une esthétique chaleureuse, amicale et visuellement festive, facilement réalisable avec les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off diversifiée.
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes qui clarifie un sujet complexe ou introduit un nouveau module éducatif en utilisant des avatars AI engageants. Destinée aux formateurs d'entreprise et aux professionnels du marketing B2B, la vidéo doit maintenir un style visuel propre, professionnel et autoritaire avec une voix claire et articulée, enrichie par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Créez une vidéo captivante de 40 secondes sur l'histoire de la marque, transformant une série d'images conceptuelles en un récit convaincant en utilisant la capacité Photo à Vidéo, mettant en valeur une identité de marque unique avec un avatar AI personnalisé. Cette vidéo est destinée aux responsables de marque et aux entreprises de commerce électronique, présentant un style visuellement frappant et cohérent avec la marque avec une bande sonore entraînante, et utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un contenu visuel riche et le redimensionnement et l'exportation des formats pour une distribution multi-plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Publicitaires Engagantes.
Produisez rapidement des vidéos d'annonce percutantes, axées sur les avatars, qui captent l'attention et génèrent des résultats pour vos campagnes.
Concevez des Annonces Dynamiques pour les Réseaux Sociaux.
Générez sans effort des vidéos captivantes avec avatars AI pour les réseaux sociaux afin d'annoncer efficacement des nouvelles, des mises à jour ou des promotions à votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos avec avatar AI ?
HeyGen vous permet de générer des vidéos de haute qualité en utilisant une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes, avec des expressions naturelles et des voix expressives. Vous pouvez également produire un contenu captivant avec des avatars AI en pied, apportant un nouveau niveau de créativité et de finition à vos vidéos de qualité studio.
Puis-je créer des avatars AI personnalisés avec HeyGen pour les vidéos marketing de ma marque ?
Oui, HeyGen vous permet de concevoir et d'utiliser des avatars AI personnalisés, parfaits pour établir un porte-parole numérique cohérent pour votre marque. Vous pouvez même les personnaliser avec des vêtements de marque pour s'aligner pleinement avec l'identité visuelle de votre entreprise, améliorant ainsi vos vidéos marketing.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la génération de vidéos d'annonce avec avatar ?
HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos d'annonce avec avatar, offrant un montage texte-à-vidéo intuitif ainsi qu'une large gamme de modèles préconstruits. Cette approche simplifiée facilite la création de vidéos à grande échelle, rendant le contenu professionnel accessible à tous.
Quelle est la diversité des avatars AI disponibles pour utilisation dans HeyGen ?
HeyGen propose une sélection incroyablement diversifiée d'avatars AI, incluant une bibliothèque de plus de 1000 avatars réalistes avec des expressions naturelles, et la capacité de transformer une photo en un avatar AI parlant. Cette large gamme vous assure de trouver le porte-parole numérique parfait pour tout projet vidéo.