Modèles de Vidéos Publicitaires d'Avatar pour des Campagnes à Fort Taux de Conversion

Créez des publicités vidéo à fort taux de conversion sans effort avec des avatars AI réalistes, augmentant l'engagement et stimulant les ventes pour vos campagnes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité vidéo convaincante de 45 secondes pour les spécialistes du marketing numérique et les agences, mettant en avant l'efficacité de la création de campagnes alimentées par l'AI. Le style visuel doit être moderne, épuré et axé sur les données, utilisant des graphiques animés dynamiques pour mettre en évidence les indicateurs clés, tandis qu'une voix off confiante explique les avantages. Cette vidéo doit tirer parti de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour un message précis et du redimensionnement et exportation des ratios d'aspect pour une diffusion multi-plateformes, démontrant efficacement comment personnaliser le contenu à grande échelle.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de lancement de produit de 60 secondes conçue pour les marques de commerce électronique introduisant une nouvelle gamme d'articles personnalisables. L'esthétique visuelle doit être vibrante et engageante, avec un avatar AI de HeyGen, créé à l'aide d'un modèle de création de vidéo d'avatar humain, présentant de manière interactive les caractéristiques du produit sur un fond de bibliothèque de médias lifestyle/stock. Assurez-vous que l'audio est vivant et informatif, complété par des sous-titres clairs pour l'accessibilité, et explorez les options pour des vidéos multilingues afin d'atteindre un public mondial.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo publicitaire rapide et accrocheuse de 30 secondes pour les créateurs de contenu cherchant à promouvoir leur dernier travail ou chaîne. Le style visuel et audio doit être rapide, inspirant et énergique, avec des coupes dynamiques et une musique de fond percutante, mettant en avant des transitions rapides entre les scènes. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et les fonctionnalités de texte-à-vidéo pour générer rapidement des modèles de vidéos publicitaires d'avatar professionnels qui augmentent l'engagement du contenu généré par les utilisateurs sur les plateformes sociales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Modèles de Vidéos Publicitaires d'Avatar

Créez sans effort des publicités vidéo engageantes avec des avatars AI en utilisant des modèles préconçus, transformant vos efforts marketing avec rapidité et impact.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos publicitaires d'avatar conçus par des professionnels. Notre fonctionnalité de modèles et scènes fournit une structure prête à l'emploi pour lancer votre processus créatif.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Collez ou tapez votre texte publicitaire dans l'éditeur de script. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de notre plateforme générera automatiquement une voix off convaincante pour l'avatar choisi, donnant vie à votre message.
3
Step 3
Choisissez Votre Avatar
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Ajustez l'apparence, les gestes et les expressions pour correspondre parfaitement au style et au message de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Publicitaire
Finalisez votre publicité en la révisant puis en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour préparer vos publicités vidéo de haute qualité pour toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Automatisez les Vidéos de Témoignages Clients

Utilisez des modèles de création de vidéos d'avatar humain pour transformer les histoires de réussite de vos clients en contenu vidéo personnalisé et convaincant qui inspire confiance.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes publicitaires vidéo ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos d'avatar AI pour vous aider à créer des publicités AI convaincantes. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéos publicitaires d'avatar personnalisables et une technologie AI de pointe pour produire des publicités vidéo de haute qualité rapidement et efficacement, optimisant vos outils créatifs pour le marketing.

Quels types d'avatars AI et de modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour un contenu personnalisé ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles vidéo, y compris des modèles de création de vidéos d'avatar humain, pour offrir un contenu hautement personnalisé. Notre plateforme permet une conception d'avatar personnalisable avec des expressions naturelles, garantissant que vos vidéos humaines numériques résonnent avec votre audience.

HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos multilingues et d'avatars parlants ?

Absolument, HeyGen facilite la création de vidéos multilingues et d'avatars parlants. Avec notre fonctionnalité de porte-parole AI et notre technologie avancée de synchronisation labiale, vous pouvez générer des créations vidéo AI engageantes pour des audiences mondiales. Le générateur de sous-titres AI améliore encore l'accessibilité et la portée.

HeyGen peut-il soutenir la production de contenu unique généré par les utilisateurs pour les publicités ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement du contenu unique généré par les utilisateurs, parfait pour les publicités AI. Notre plateforme offre divers modèles vidéo et des outils d'édition intuitifs qui servent de générateur de publicités efficace, vous aidant à produire des publicités vidéo engageantes sans configurations complexes.

