Générateur de Vidéos Automobiles : Des Vidéos de Voitures Époustouflantes en Quelques Minutes

Transformez des concepts automobiles en vidéos marketing captivantes avec des voix off AI et des modèles de qualité professionnelle.

402/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de voitures individuels et les passionnés de marques, une vidéo de 45 secondes sur les réseaux sociaux pourrait raconter une histoire client captivante, avec une ambiance visuelle chaleureuse et authentique et une musique entraînante. L'utilisation de la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' de HeyGen donnerait vie à des témoignages émouvants, renforcés par des 'Sous-titres/captions' précis pour une accessibilité large en tant que générateur de vidéos AI.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo didactique engageante de 60 secondes, parfaite pour les passionnés de voitures et les bricoleurs, pourrait démontrer un conseil d'entretien simple avec des visuels clairs et étape par étape et un avatar AI amical guidant le processus. La capacité des 'Avatars AI' rendrait ce concept de créateur de vidéos automobiles accessible, complété par des visuels pertinents tirés de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Pour attirer les acheteurs de voitures de luxe soucieux de leur budget, développez une annonce vidéo concise de 15 secondes qui met en avant la valeur et la sophistication d'un véhicule d'occasion, avec des visuels cinématographiques et une musique de fond subtile. Ce concept de générateur de vidéos automobiles alimenté par l'AI tirerait parti du 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour une distribution multi-plateforme, ainsi que de la 'Génération de voix off' pour un message percutant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Automobiles

Transformez vos concepts automobiles en vidéos captivantes pour le marketing et les réseaux sociaux en quelques étapes simples avec notre générateur de vidéos automobiles alimenté par l'AI.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Téléchargez des Images
Commencez par fournir votre script vidéo pour la génération de Texte en vidéo à partir d'un script ou téléchargez des images de vos véhicules. Notre plateforme transforme instantanément votre entrée en clips de qualité professionnelle, faisant de vous un expert en création de vidéos automobiles.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle et un Ratio d'Aspect
Choisissez parmi une variété de Modèles & scènes engageants conçus pour les publicités vidéo de voitures et ajustez le ratio d'aspect pour convenir à toute plateforme de réseaux sociaux. Personnalisez facilement les visuels pour vos vidéos de voitures époustouflantes.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI et de la Musique
Générez une Génération de voix off naturelle à partir de votre script, assurant une piste audio professionnelle pour vos vidéos marketing. Améliorez l'expérience en sélectionnant la musique de fond parfaite.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Vidéo
Utilisez l'interface intuitive par glisser-déposer pour les ajustements finaux, ajoutez des Sous-titres/captions précis, puis exportez votre vidéo automobile, prête pour les concessions automobiles ou toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients Automobiles

.

Développez des vidéos AI persuasives mettant en avant des histoires de réussite et des avis clients, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il améliorer le marketing automobile ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos de voitures époustouflantes et des clips de qualité professionnelle avec une facilité inégalée, transformant votre marketing automobile sans nécessiter de compétences avancées en montage. Cela permet aux entreprises de produire du contenu de haute qualité de manière efficace.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour produire des vidéos automobiles dynamiques ?

HeyGen offre des outils créatifs robustes, y compris une technologie avancée de Texte en vidéo et d'image en vidéo, vous permettant de transformer rapidement des concepts en vidéos marketing dynamiques. Vous pouvez également tirer parti de ratios d'aspect personnalisables et d'une vaste bibliothèque de médias pour produire du contenu unique pour diverses plateformes de réseaux sociaux.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo de voitures de haute qualité ?

HeyGen simplifie la création de publicités vidéo de voitures de haute qualité grâce à son interface conviviale, ses modèles vidéo riches et son éditeur vidéo par glisser-déposer. Vous pouvez enrichir votre contenu avec des voix off AI, des sous-titres et des contrôles de marque pour garantir des clips de qualité professionnelle pour votre audience.

HeyGen peut-il efficacement soutenir les concessions automobiles dans la production de contenu automobile diversifié ?

Oui, HeyGen est idéalement adapté pour les concessions automobiles, fournissant un puissant générateur de vidéos AI pour produire une large gamme de vidéos automobiles. Avec des modèles personnalisables, des contrôles de marque et des voix off multilingues, les concessions peuvent facilement créer des vidéos marketing engageantes pour les réseaux sociaux et d'autres plateformes afin de stimuler les ventes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo