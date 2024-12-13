Générateur de Vidéos de Service Automobile : Boostez Votre Concession

Transformez votre service après-vente avec des vidéos de réparation automobile personnalisées. Utilisez des avatars AI pour délivrer des messages engageants et augmenter la satisfaction client.

Générez une publicité vidéo dynamique de 30 secondes pour un concessionnaire promouvant leur offre spéciale de service de pneus d'été. Cette vidéo doit cibler les propriétaires de voitures locaux, avec des visuels lumineux et propres de véhicules bien entretenus et un audio joyeux et professionnel. Utilisez les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour assembler rapidement une promotion engageante qui met en avant les avantages de l'offre de leur service après-vente.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une "vidéo de réparation automobile" informative de 45 secondes expliquant l'importance des vidanges régulières aux propriétaires de voitures qui pourraient hésiter en raison des coûts d'entretien. Le style visuel doit être clair et démonstratif, utilisant des animations ou des graphiques simples, accompagné d'une "Génération de voix off" calme et autoritaire expliquant le processus et les avantages, visant à augmenter la "satisfaction client" grâce à la transparence.
Exemple de Prompt 2
Concevez une "vidéo personnalisée" de 20 secondes pour les clients récents du service, les remerciant pour leur fidélité et les invitant à laisser un avis. Cette courte vidéo doit être chaleureuse et personnelle, utilisant un "avatar AI" pour délivrer un message amical et authentique, reflétant l'excellent soin reçu du "service après-vente" avec une légère musique de fond.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo soignée de 60 secondes démontrant pourquoi un "générateur de vidéos de service automobile" est le "Créateur de vidéos automobiles" ultime pour les concessionnaires modernes. Ciblez les clients professionnels potentiels cherchant à améliorer leur marketing, en présentant un style visuel élégant et professionnel avec des superpositions textuelles percutantes, le tout animé par un script convaincant transformé en vidéo grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Service Automobile

Produisez rapidement des vidéos de service automobile professionnelles et personnalisées qui améliorent la communication client et optimisent le flux de travail de votre concession.

1
Step 1
Collez Votre Script de Service
Commencez par coller votre script de service ou les détails de la réparation dans la plateforme. Notre AI transforme automatiquement votre texte en une narration visuelle, créant un brouillon initial pour vos vidéos personnalisées en utilisant Texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Choisissez Votre Modèle Visuel
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo spécifiques à l'automobile. Glissez-déposez facilement des éléments, ajoutez un branding personnalisé et intégrez des médias pertinents pour correspondre au style de votre concession en utilisant Modèles & scènes.
3
Step 3
Générez une Voix Off Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec une voix off professionnelle générée directement à partir de votre script. Choisissez parmi diverses voix et langues pour délivrer des messages de service clairs et engageants pour votre vidéo de réparation automobile avec Génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement votre vidéo automobile de haute qualité avec les clients ou sur les réseaux sociaux en utilisant Redimensionnement & exportation des formats d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Expériences Positives des Clients

Mettez en lumière des témoignages élogieux et des histoires de succès de service avec des vidéos AI engageantes pour renforcer la confiance et attirer de nouveaux clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment les entreprises automobiles peuvent-elles créer des vidéos personnalisées avec HeyGen ?

HeyGen permet aux concessionnaires et services après-vente de générer rapidement des vidéos personnalisées, en utilisant des outils AI et des capacités de texte en vidéo pour des messages clients sur mesure, améliorant la satisfaction et l'engagement des clients.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos automobiles AI idéal ?

HeyGen propose des avatars AI et une fonctionnalité avancée de texte en vidéo à partir de script, permettant aux entreprises automobiles de produire efficacement des publicités vidéo de voitures et des vidéos de réparation de haute qualité sans montage vidéo traditionnel complexe.

HeyGen prend-il en charge le branding pour les vidéos de service automobile ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, y compris des logos et couleurs personnalisés, ainsi qu'une riche bibliothèque de modèles vidéo pour garantir que toutes vos vidéos de service automobile reflètent l'image professionnelle de votre concession sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Est-il facile de générer des vidéos de réparation automobile avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos automobiles avec une interface intuitive de montage vidéo par glisser-déposer, permettant une génération rapide de texte en vidéo et de voix off pour des vidéos complètes de réparation automobile, même pour les inspections techniques et l'entretien.

