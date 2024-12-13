Créateur de Vidéos de Vente Automobile : Concluez Plus de Ventes Plus Rapidement

Transformez votre prospection avec notre créateur de vidéos de vente automobile, permettant des messages vidéo personnalisés grâce à une technologie avancée de Synthèse Vocale pour un engagement accru.

684/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique engageante de 45 secondes pour les représentants commerciaux automobiles individuels, montrant comment les "avatars AI" peuvent être utilisés pour créer des présentations vidéo de vente de voitures persuasives sans être devant la caméra. Le style visuel et audio doit être moderne et énergique, démontrant diverses options d'avatars et comment la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" donne vie aux scripts avec des voix réalistes. Cette vidéo dynamique doit illustrer la simplicité de la création de contenu vidéo de qualité professionnelle, permettant aux équipes de vente de se connecter plus efficacement avec les clients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle rapide de 30 secondes destinée aux équipes marketing des concessions, illustrant la rapidité et l'efficacité de la création de "publicités de concession automobile" percutantes en utilisant HeyGen. Le style visuel doit être rapide et dynamique, avec des séquences automobiles élégantes tirées directement de la "bibliothèque de médias/stock support", avec un fond musical entraînant et une voix off concise et enthousiaste. Mettez en avant la facilité de personnalisation des "modèles vidéo" préconstruits pour lancer rapidement des campagnes ciblées, économisant ainsi un temps et des ressources précieux pour l'équipe marketing.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo perspicace de 1,5 minute pour les propriétaires de concessions et les directeurs généraux, détaillant les avantages stratégiques de l'exploitation des données de "reporting d'engagement" de leur "plateforme de messagerie vidéo". La présentation visuelle doit être autoritaire et axée sur les données, incorporant des graphiques et des métriques clairs et faciles à comprendre, accompagnés d'une musique de fond sophistiquée et d'une "génération de voix off" articulée et professionnelle. Cette vidéo doit souligner comment ces informations approfondies permettent aux concessions de peaufiner leurs stratégies de vente et de "vendre plus de voitures" en comprenant exactement ce qui résonne avec leur audience.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Vente Automobile

Donnez à votre équipe de vente automobile les moyens de créer rapidement et efficacement des vidéos engageantes et personnalisées, favorisant de meilleures connexions avec les clients et des conversions accrues.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez votre vidéo de vente automobile en sélectionnant parmi une gamme de modèles vidéo conçus professionnellement, en utilisant les Templates & scenes de HeyGen pour construire rapidement votre contenu de base.
2
Step 2
Personnalisez Votre Message
Créez une expérience vidéo véritablement personnalisée en sélectionnant un avatar AI pour délivrer votre message de vente unique, favorisant un engagement direct avec votre audience.
3
Step 3
Ajoutez la Voix et Affinez
Améliorez votre vidéo avec une narration professionnelle en utilisant notre fonctionnalité avancée de Synthèse Vocale, permettant une génération de voix off précise à partir de votre script.
4
Step 4
Intégrez et Partagez
Connectez sans effort votre vidéo terminée à votre système CRM pour une distribution efficace. Utilisez des fonctionnalités comme le redimensionnement du format d'image et les exports pour vous assurer que votre vidéo est parfaitement optimisée pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

.

Renforcez la confiance et encouragez les achats en présentant des témoignages convaincants d'acheteurs de voitures avec des vidéos engageantes alimentées par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?

Les avatars AI avancés de HeyGen et ses puissantes capacités de Synthèse Vocale transforment les scripts en vidéos professionnelles sans effort. Ce logiciel vidéo innovant rationalise l'ensemble du processus de production, rendant la vidéo de haute qualité accessible à tous.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes existants comme le CRM ?

Bien que les fonctionnalités d'intégration directe au CRM évoluent continuellement, HeyGen agit comme une puissante plateforme de messagerie vidéo pour créer du contenu vidéo personnalisé qui peut améliorer vos stratégies CRM existantes. Vous pouvez facilement exporter des vidéos pour les utiliser dans votre prospection, permettant un reporting d'engagement plus efficace.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose une vaste gamme d'outils créatifs, y compris des modèles vidéo personnalisables et une riche bibliothèque de médias, pour lancer vos projets vidéo. L'éditeur vidéo intuitif offre également des contrôles de branding pour s'assurer que chaque vidéo reflète votre identité unique.

HeyGen fournit-il des outils pour la création de vidéos automobiles professionnelles ?

HeyGen est conçu comme un créateur sophistiqué de vidéos de vente automobile, permettant aux concessions de créer du contenu vidéo professionnel et personnalisé. Cette capacité vous permet de produire des vidéos de vente de voitures percutantes qui captent efficacement l'attention et aident à vendre plus de voitures.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo