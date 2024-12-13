Boostez les ventes avec notre outil vidéo de formation à la vente automobile

Révolutionnez la formation à la vente pour les concessions automobiles avec des parcours d'apprentissage personnalisables, améliorés par des avatars AI pour un contenu vidéo personnalisé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes ciblant les cadres commerciaux expérimentés, illustrant comment la messagerie vidéo personnalisée peut améliorer leur engagement client. Visuellement, pensez à quelque chose de soigné et direct, mettant en scène des scénarios professionnels avec un ton audio amical et persuasif, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour livrer des présentations vidéo cohérentes et de haute qualité sans effort.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux responsables des ventes, mettant en avant comment une plateforme de formation à la vente automobile peut stimuler la croissance des concessions. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des infographies claires et une voix off autoritaire pour expliquer les avantages d'une formation dirigée par des experts et des parcours d'apprentissage personnalisables, facilement réalisables avec la génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Comment les équipes de vente et les formateurs peuvent-ils tirer parti d'une vidéo de 75 secondes pour comprendre tout le potentiel d'un outil vidéo de formation à la vente automobile pour une amélioration continue, y compris un suivi, des tests et une certification robustes ? Cette vidéo exige une esthétique professionnelle et détaillée, combinant des captures d'écran informatives avec des visuels motivants et une bande sonore de soutien, efficacement organisée grâce aux modèles et scènes de HeyGen pour une expérience d'apprentissage complète et engageante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un outil vidéo de formation à la vente automobile

Transformez la performance de votre équipe de vente avec des leçons vidéo engageantes et personnalisées conçues pour l'industrie automobile, garantissant une connaissance précise des produits et le développement des compétences.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Développez votre contenu de formation à la vente, en décrivant les scénarios et les connaissances sur les produits. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour générer instantanément des leçons vidéo engageantes pour votre plateforme de formation à la vente automobile.
2
Step 2
Choisissez un présentateur professionnel
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers avatars AI pour délivrer vos modules de formation. Cela offre un visage cohérent et professionnel pour un logiciel de formation à la vente efficace.
3
Step 3
Personnalisez vos vidéos de formation
Incorporez l'identité de marque de votre concession en utilisant les contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs). Personnalisez davantage le contenu avec des voix off personnalisées pour créer des messages vidéo personnalisés pour votre équipe.
4
Step 4
Déployez et suivez les progrès
Exportez vos vidéos de formation complètes et intégrez-les de manière transparente dans votre système de gestion de l'apprentissage. Cela permet une distribution efficace, un suivi et une certification des progrès de votre équipe de vente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Produisez rapidement des clips vidéo courts et percutants pour le micro-apprentissage, les rappels de techniques de vente ou les annonces internes pour garder les équipes informées et agiles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer la formation à la vente automobile pour les concessions ?

HeyGen agit comme un puissant outil vidéo de formation à la vente automobile, permettant aux concessions de créer rapidement un contenu de formation engageant et cohérent. Avec des avatars AI et des capacités de conversion de texte en vidéo, il simplifie la production de cours à la demande pour tout système de gestion de l'apprentissage, garantissant que les vendeurs sont toujours à jour.

Quel rôle joue HeyGen dans la création de messages vidéo personnalisés pour la vente ?

HeyGen permet aux concessions automobiles de délivrer des messages vidéo hautement personnalisés et des présentations vidéo percutantes à grande échelle. Les équipes de vente peuvent tirer parti de la conversion de texte en vidéo et de la génération de voix off naturelle pour se connecter efficacement avec les clients, améliorant la communication tout au long du parcours de vente.

HeyGen est-il une solution efficace pour développer du contenu logiciel de formation à la vente ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de contenu vidéo de formation dynamique, y compris des modules de micro-apprentissage pour les logiciels de formation à la vente. Son interface intuitive, ses modèles personnalisables et ses contrôles de marque permettent aux équipes de produire rapidement un contenu vidéo professionnel qui résonne avec les professionnels de la vente.

HeyGen peut-il être intégré dans une plateforme de messagerie vidéo existante pour la communication des concessions ?

Oui, HeyGen prend en charge de manière transparente la création de vidéos pour toute plateforme de messagerie vidéo, stimulant la croissance des concessions et servant de solution d'intégration rapide. En utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo, les équipes peuvent produire efficacement des communications internes cohérentes et des matériaux de formation vidéo efficaces pour les vendeurs.

