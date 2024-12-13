Générez une vidéo marketing de témoignage client de 30 secondes ciblant des clients potentiels de réparation automobile qui privilégient la confiance et la fiabilité, mettant en vedette un client satisfait. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, avec des plans propres et bien éclairés du client et potentiellement de l'atelier bien entretenu, complétés par une voix off claire et amicale du témoignage lui-même, améliorée par la génération de voix off de HeyGen pour garantir une qualité sonore de diffusion. Cette vidéo vise à renforcer la crédibilité du service de réparation automobile.

Générer une Vidéo