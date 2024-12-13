Générateur de vidéos promotionnelles automobiles : Créez des vidéos de voitures instantanément

Exploitez le texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire des promotions automobiles convaincantes avec rapidité et facilité, augmentant vos prospects de concession.

Créez une publicité vidéo professionnelle de 30 secondes pour voiture, ciblant les premiers adoptants et les acheteurs de voitures de luxe, mettant en avant le lancement d'un nouveau modèle. Le style visuel doit être élégant et cinématographique, avec des prises de vue haute définition dans des environnements urbains et pittoresques, accompagnées d'une bande sonore orchestrale sophistiquée et calme, et d'une voix off autoritaire expliquant les caractéristiques clés pour créer des vidéos de voitures époustouflantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo promotionnelle vibrante de 15 secondes destinée aux familles locales et aux acheteurs de voitures soucieux de leur budget pour un événement de vente en concession. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et énergique, montrant diverses voitures sur le lot avec des clients souriants, sur une musique pop entraînante, en utilisant les modèles et scènes engageants de HeyGen pour stimuler les ventes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo moderne de 45 secondes sur les voitures AI, conçue pour les personnes férues de technologie et les consommateurs soucieux de l'environnement intéressés par la technologie des véhicules électriques. Le style visuel et audio doit être épuré et futuriste, avec des graphiques animés mettant en avant les caractéristiques et performances du véhicule électrique, utilisant des sous-titres précis pour transmettre les détails techniques sur une musique de fond électronique apaisante pour des voitures dynamiques et réalistes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 20 secondes pour créer un contenu automobile percutant pour les passionnés de voitures et les ateliers de modification, promouvant la personnalisation de voitures et les pièces de rechange. Le style visuel doit être frappant, avec des coupes rapides et des effets sonores percutants pour les prises de vue avant et après des véhicules personnalisés, en utilisant bien la bibliothèque multimédia/le support de stock pour des actifs automobiles diversifiés et des options de personnalisation infinies.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos promotionnelles automobiles

Générez rapidement et facilement des vidéos promotionnelles automobiles professionnelles avec des outils alimentés par l'AI, sans compétences en montage requises.

1
Step 1
Sélectionnez un point de départ
Choisissez parmi des modèles conçus professionnellement ou saisissez votre script texte pour commencer à créer votre vidéo promotionnelle automobile. Cela pose les bases de votre histoire visuelle.
2
Step 2
Personnalisez votre marque
Personnalisez votre vidéo en ajoutant les éléments uniques de votre marque, tels que les logos et les couleurs, pour maintenir une identité visuelle cohérente.
3
Step 3
Intégrez des voix off
Élevez votre message en intégrant des voix off AI réalistes, ou choisissez parmi une sélection diversifiée d'audio de stock pour compléter vos visuels.
4
Step 4
Exportez et partagez
Exportez facilement votre vidéo promotionnelle automobile terminée dans divers formats d'aspect, optimisés pour différentes plateformes de réseaux sociaux, pour atteindre efficacement votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages clients authentiques

Créez des témoignages vidéo convaincants de clients satisfaits, renforçant la confiance et la crédibilité de votre concession avec des histoires de réussite client authentiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles automobiles dynamiques ?

HeyGen agit comme un générateur avancé de vidéos promotionnelles automobiles, vous permettant de donner vie à des suggestions créatives rapidement. Son puissant générateur de vidéos de voitures AI transforme automatiquement vos entrées en publicités vidéo professionnelles pour voitures avec une rapidité inégalée, automatisant la production vidéo du concept à la réalisation.

Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de voitures AI ?

HeyGen propose diverses options de personnalisation pour votre expérience de création de vidéos de voitures AI. Vous pouvez personnaliser précisément le style, l'éclairage, les angles de caméra et appliquer des mouvements cinématographiques pour créer des voitures personnalisées, réalistes et dynamiques, avec des options de personnalisation infinies.

HeyGen prend-il en charge les capacités de texte-à-vidéo pour la publicité automobile ?

Absolument ! HeyGen exploite des modèles puissants de texte-à-vidéo, vous permettant de créer des vidéos promotionnelles automobiles époustouflantes directement à partir d'un script. Il inclut des fonctionnalités telles que des voix off AI, des sous-titres, et une bibliothèque multimédia/stock complète pour produire des clips de qualité professionnelle efficacement.

Pourquoi choisir HeyGen pour générer des vidéos promotionnelles de vente de voitures à fort impact ?

HeyGen est le créateur ultime de vidéos promotionnelles de vente automobile, vous permettant de générer des publicités vidéo de haute qualité qui engagent votre audience et augmentent les ventes. Sa plateforme alimentée par l'AI aide les concessions automobiles et les marketeurs à créer du contenu convaincant pour les promotions de voitures sur les réseaux sociaux et d'autres campagnes marketing avec des délais d'exécution rapides.

