Imaginez une vidéo explicative technique d'une minute conçue pour les techniciens de service en concession, détaillant méticuleusement les fonctionnalités de diagnostic avancées d'un nouveau système automobile. Le style visuel doit être épuré et précis, incorporant des graphiques détaillés et un texte clair à l'écran, complété par une voix off informative et professionnelle générée par l'IA. Cette vidéo utilise la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir sans effort la documentation technique en contenu visuel captivant, rendant l'information complexe accessible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation dynamique de 45 secondes ciblant les spécialistes du marketing automobile, démontrant comment créer des expériences de showroom virtuel époustouflantes pour des modèles de véhicules spécifiques. Le style visuel et audio doit être élégant et énergique, avec un accent sur des mouvements de caméra fluides et une bande sonore entraînante, mettant en valeur l'esthétique de la voiture. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une production rapide et son "Redimensionnement & exportation des formats" pour garantir un affichage optimal sur diverses plateformes numériques, améliorant les efforts de `Merchandising Automobile`.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo `personnalisée` convaincante de 30 secondes conçue pour les professionnels de la vente automobile, répondant à des questions spécifiques des clients sur les caractéristiques uniques d'une nouvelle voiture. Le ton doit être engageant et amical, avec un `avatar IA` réaliste s'adressant directement au spectateur, offrant des réponses sur mesure. Cette suggestion met en avant les "Avatars IA" et la "Génération de voix off" de HeyGen pour produire des messages vidéo personnalisés et évolutifs qui semblent véritablement personnels, renforçant les liens avec les clients.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo détaillée de 1 minute 30 secondes destinée aux gestionnaires de stocks de voitures d'occasion, illustrant le processus de préparation d'un véhicule pour l'affichage en ligne, de la `Suppression de l'arrière-plan de la voiture` à la présentation finale. Le style visuel doit être pratique et instructif, avec des conseils étape par étape et des démonstrations claires, tandis que l'audio reste concis et facile à suivre. Utilisez la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour les séquences B-roll et les "Sous-titres/légendes" pour garantir clarté et accessibilité, simplifiant la création de `vidéos automobiles` de haute qualité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Marketing Automobile

Créez sans effort des vidéos marketing automobile professionnelles qui captivent votre audience et mettent en valeur vos véhicules avec notre plateforme intuitive.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Générez à partir de Texte
Commencez par choisir parmi une gamme de modèles vidéo spécifiques à l'automobile, ou créez instantanément votre vidéo à partir d'un script en utilisant notre fonctionnalité texte en vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias Automobiles
Téléchargez vos séquences et images de véhicules, ou sélectionnez des visuels pertinents dans notre bibliothèque de médias complète pour mettre en valeur votre inventaire.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Créez une narration captivante pour vos vidéos automobiles en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off alimentée par l'IA, parfaite pour expliquer des caractéristiques ou des promotions de vente.
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres et Partagez
Ajoutez automatiquement des sous-titres précis pour améliorer la portée et l'engagement. Ensuite, partagez facilement votre vidéo de haute qualité sur les plateformes de médias sociaux directement depuis la plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages Clients Automobiles

Transformez les expériences positives des clients en témoignages vidéo convaincants, renforçant la confiance et attirant de nouveaux acheteurs automobiles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing automobile professionnelles ?

Le montage alimenté par l'IA de HeyGen simplifie la création de vidéos automobiles engageantes. Vous pouvez facilement générer du contenu professionnel à partir d'un simple script en utilisant sa fonctionnalité Texte en vidéo et ses modèles vidéo personnalisables, parfaits pour le marketing de votre concession.

Quelles options avancées de personnalisation visuelle HeyGen offre-t-il pour les vidéos automobiles ?

HeyGen permet une personnalisation étendue de vos visuels automobiles. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités comme la Suppression de l'arrière-plan de la voiture pour un effet de showroom virtuel, intégrer vos propres médias ou des séquences de la bibliothèque de médias, et appliquer des éléments de marque pour garantir des visuels de concession automobile de haute qualité.

HeyGen peut-il améliorer les vidéos automobiles avec des fonctionnalités audio professionnelles et d'accessibilité ?

Absolument, HeyGen vous permet d'ajouter des fonctionnalités audio professionnelles et d'accessibilité à vos vidéos automobiles. Profitez des voix off générées par l'IA et des options audio dynamiques, ainsi que des sous-titres automatiques, pour rendre votre contenu engageant et accessible à un public plus large.

Comment HeyGen peut-il aider à optimiser et distribuer le contenu vidéo automobile pour les concessions ?

HeyGen facilite l'optimisation et la distribution efficaces de votre contenu vidéo automobile. Vous pouvez facilement exporter des vidéos dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes de médias sociaux et le site web de votre concession, améliorant vos efforts de SEO Vidéo et de Syndication.

