Créateur de Vidéos de Guidage Automobile Simplifié

Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes et des essais virtuels, en tirant parti de notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une "vidéo promotionnelle" de 90 secondes mettant en avant la puissance de HeyGen pour créer des "démonstrations de produits" engageantes des nouvelles fonctionnalités des véhicules. Cette vidéo devrait séduire les équipes marketing des concessions automobiles, en utilisant des visuels modernes et élégants, une musique de fond entraînante, et des "avatars IA" professionnels pour présenter les innovations du véhicule de manière dynamique. L'accent est mis sur la démonstration de la facilité avec laquelle un contenu captivant peut être produit.
Exemple de Prompt 2
Développez une "vidéo pour les réseaux sociaux" vibrante de 45 secondes illustrant comment les mécaniciens indépendants peuvent facilement produire des conseils rapides et des tutoriels avec HeyGen. Conçue pour un public jeune et passionné de technologie automobile, la vidéo devrait comporter des transitions dynamiques, du texte audacieux à l'écran, et tirer parti des "modèles de vidéos personnalisables" de HeyGen pour un déploiement rapide. Assurez-vous que les "sous-titres/légendes" sont automatiquement inclus pour une accessibilité maximale, augmentant la portée sur les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo complète de 2 minutes ciblant les professionnels "Créateurs de Vidéos de Service Automobile", expliquant comment utiliser les fonctionnalités avancées de HeyGen pour des explications techniques détaillées. La vidéo devrait avoir un style visuel propre et informatif, une "voix off IA" précise et explicative, et démontrer l'utilisation efficace de la "bibliothèque de médias/support de stock" pour enrichir le contenu visuel. Cette plongée approfondie devrait positionner HeyGen comme un puissant "Agent Vidéo IA" pour des présentations de service complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Guidage Automobile

Créez facilement des vidéos de guidage automobile captivantes, en utilisant des outils alimentés par l'IA pour un contenu engageant qui stimule les efforts de marketing et informe les clients.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles de vidéos personnalisables conçus pour le guidage automobile, offrant un démarrage rapide à votre processus de création de vidéos.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Avatar IA
Saisissez votre script pour tirer parti des capacités de texte en vidéo et choisissez un avatar IA pour présenter votre guidage automobile de manière professionnelle.
3
Step 3
Améliorez avec une Voix Off IA
Générez des voix off IA naturelles pour votre script, assurant des explications claires et engageantes pour créer efficacement des démonstrations de produits.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres/légendes automatiques, ajustez les ratios d'aspect pour diverses plateformes, et exportez pour les efforts de marketing et les vidéos sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez le Guidage et la Formation Automobile

Améliorez l'engagement et la rétention pour les vidéos de guidage automobile et les démonstrations de produits en utilisant des outils et avatars alimentés par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de guidage automobile ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de guidage automobile en utilisant des avatars IA et des capacités de texte en vidéo. Vous pouvez générer une voix off professionnelle d'IA à partir de votre script, accélérant considérablement votre processus de création de vidéos.

HeyGen peut-il améliorer mes efforts de marketing automobile avec des modèles personnalisables ?

Absolument, HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables parfaits pour les efforts de marketing automobile, que vous créiez des démonstrations de produits, des vidéos promotionnelles ou des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement adapter ces modèles pour qu'ils correspondent à votre marque.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour les outils de vidéo de service automobile ?

HeyGen, en tant que Créateur de Vidéos de Service Automobile avancé, offre des fonctionnalités techniques robustes comme les sous-titres/légendes automatiques pour l'accessibilité et une riche bibliothèque de médias pour enrichir votre contenu. Ces outils aident à garantir que vos vidéos de service automobile sont professionnelles et informatives.

Comment HeyGen peut-il être utilisé pour des essais virtuels et des démonstrations de produits ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des essais virtuels engageants et des démonstrations de produits captivantes en utilisant des avatars IA et une technologie avancée de texte en vidéo. Cela permet des présentations dynamiques sans avoir besoin de tournage traditionnel.

