Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux d'une concession automobile afin de promouvoir une offre limitée sur une voiture populaire, ciblant les acheteurs locaux avec un style visuel rapide, une musique de fond énergique et un avatar AI pour mettre en avant les principaux avantages, facilement réalisable avec les avatars AI et les modèles & scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes détaillant le fonctionnement d'un nouveau système avancé d'assistance à la conduite, destinée aux passionnés de technologie automobile et aux techniciens, en utilisant une animation illustrative détaillée, des sous-titres précis pour les termes complexes, et le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour visualiser les mécanismes internes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une description vidéo personnalisée de 30 secondes pour une annonce de véhicule en ligne, engageant spécifiquement les acheteurs de voitures en ligne et les gestionnaires de commerce électronique, avec des visuels photoréalistes des meilleurs angles de la voiture et un avatar AI amical soulignant les points de vente uniques, optimisé pour diverses plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour un engagement client maximal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur d'explicatifs automobiles

Transformez des descriptions textuelles en vidéos explicatives automobiles engageantes avec l'AI. Suivez ces étapes pour générer du contenu dynamique pour les concessions et les réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par saisir les détails de votre véhicule ou votre message marketing. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo pour convertir votre script en contenu visuel convaincant.
2
Step 2
Sélectionnez les visuels et l'avatar AI
Améliorez votre explicatif en sélectionnant parmi divers styles visuels et en choisissant un avatar AI engageant pour présenter votre message automobile.
3
Step 3
Générez la voix off et peaufinez
Donnez vie à votre script avec une génération de voix off au son naturel. Affinez davantage votre vidéo avec des sous-titres automatiques et une musique de fond optionnelle.
4
Step 4
Finalisez et exportez la vidéo
Revoyez votre explicatif automobile complété. Ensuite, exportez votre vidéo avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour diverses plateformes, assurant une portée maximale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les explicatifs de produits automobiles

.

Améliorez la formation du personnel et la connaissance des produits avec des vidéos explicatives engageantes alimentées par l'AI, assurant de meilleures interactions avec les clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos explicatives automobiles ?

HeyGen permet aux concessions et aux responsables marketing de créer des vidéos explicatives automobiles de haute qualité grâce à son générateur d'explicatifs alimenté par l'AI. Transformez facilement des scripts textuels en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle, augmentant considérablement l'engagement client.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

HeyGen propose une personnalisation étendue pour adapter vos vidéos explicatives, y compris divers styles visuels et options d'animation. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec le logo et les couleurs de votre marque, en utilisant divers modèles pour maintenir une esthétique cohérente et professionnelle.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos pour les réseaux sociaux des concessions automobiles ?

Absolument, HeyGen est idéal pour créer des vidéos et des publicités vidéo convaincantes pour les réseaux sociaux des concessions. Ses capacités de texte-à-vidéo, combinées avec des sous-titres automatiques, simplifient la production de contenu professionnel et engageant pour diverses plateformes en ligne.

HeyGen prend-il en charge des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées ?

Oui, HeyGen propose une sélection d'avatars AI réalistes qui peuvent narrer vos scripts avec une génération de voix off naturelle. Cela permet des présentations dynamiques et engageantes sans avoir besoin de tournage traditionnel ou de talents vocaux.

