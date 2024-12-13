Pour les responsables informatiques et les chefs de produit souhaitant intégrer un générateur de vidéos AI dans leurs systèmes, créez une vidéo didactique de 90 secondes. Cette vidéo doit démontrer visuellement les puissantes fonctionnalités d'automatisation vidéo de HeyGen, offrant une esthétique élégante et technique avec des enregistrements d'écran et des animations épurées, le tout narré par une voix professionnelle et claire. Mettez en avant la facilité avec laquelle la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen simplifie la génération d'explications détaillées pour des processus complexes.

