Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes conçue pour les responsables marketing dans le secteur manufacturier, montrant comment les équipes créatives peuvent accélérer la création de contenu. Le style visuel présente des images modernes et élégantes d'usines, passant à des plans clairs de l'interface HeyGen, accompagnés d'une bande sonore énergique et professionnelle. Cette vidéo démontre la puissance du texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire rapidement un contenu "vidéo manufacturière" convaincant, soulignant l'efficacité obtenue grâce à "l'automatisation vidéo".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les équipes de vente et de réussite client, illustrant l'impact des "vidéos personnalisées" dans la communication avec les clients. Visuellement, imaginez un avatar AI amical délivrant un message personnalisé, sur fond de parcours client évolutifs, avec une tonalité audio chaleureuse et encourageante. Cette capacité aide les entreprises à créer des "vidéos conformes à la marque" qui résonnent profondément, favorisant des relations clients plus solides.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo instructive de 60 secondes pour les petites et moyennes entreprises manufacturières, mettant en avant la "production vidéo rentable" pour les communications internes. Le style visuel doit être propre et pratique, utilisant des modèles et des scènes facilement disponibles pour démontrer une configuration rapide, accompagné d'une voix off claire et informative. Cette vidéo communique efficacement comment des "vidéos courtes" peuvent être créées sans compromettre la qualité, rationalisant leurs processus.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo explicative engageante de 30 secondes pour les départements RH et Formation dans le secteur manufacturier, détaillant la simplicité de création de "contenu de formation et de sécurité" à l'aide d'un "créateur de vidéos d'automatisation en fabrication". Cette vidéo doit présenter des démonstrations claires et étape par étape, utilisant des graphiques vibrants et la génération de voix off pour guider le spectateur, assurant un style audio autoritaire mais accessible. Elle met en évidence comment HeyGen simplifie les informations complexes en formats visuels digestes.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Automatisation en Fabrication

Rationalisez votre production de vidéos manufacturières avec la plateforme AI de HeyGen, créant un contenu professionnel et conforme à la marque de manière efficace et à grande échelle.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une variété de modèles personnalisés ou saisissez directement votre script pour poser les bases de votre vidéo manufacturière automatisée en utilisant des modèles et des scènes.
2
Step 2
Générez un Contenu Dynamique
Exploitez notre puissant générateur de vidéos AI pour transformer votre texte en visuels captivants en utilisant des avatars AI réalistes pour une présentation professionnelle.
3
Step 3
Affinez avec le Branding et l'Accessibilité
Appliquez vos contrôles de marque uniques (logo, couleurs) pour maintenir la cohérence de la marque et assurez la clarté avec la génération automatique de sous-titres pour une portée et un impact accrus.
4
Step 4
Exportez et Évoluez Sans Effort
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement précis du format d'image et des exports, permettant une production vidéo professionnelle évolutive sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Présentations Manufacturières Engagantes

Créez rapidement des vidéos courtes professionnelles et conformes à la marque pour mettre en valeur les processus et innovations manufacturières pour une portée plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les équipes créatives à produire des vidéos personnalisées efficacement ?

HeyGen permet aux équipes créatives de générer des vidéos hautement personnalisées à grande échelle. En utilisant des modèles personnalisés et des avatars AI, vous pouvez maintenir des vidéos conformes à la marque tout en adaptant le contenu pour chaque spectateur.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour un contenu vidéo professionnel évolutif ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off, rendant l'automatisation vidéo sans effort. Cela permet une production vidéo efficace et rentable pour divers besoins, y compris les vidéos courtes.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos conformes à la marque avec des modèles personnalisés ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, y compris les logos et les couleurs, garantissant que toutes vos vidéos sont parfaitement conformes à la marque. Vous pouvez également utiliser et créer des modèles personnalisés pour simplifier la création de contenu pour diverses applications, comme les vidéos courtes.

Comment l'automatisation vidéo avec HeyGen bénéficie-t-elle à la stratégie de contenu globale ?

L'automatisation vidéo avec HeyGen améliore considérablement votre stratégie de contenu en permettant une production vidéo professionnelle rapide et évolutive. Elle aide les équipes créatives à produire un volume élevé de contenu de qualité efficacement, allant du contenu de formation et de sécurité aux vidéos personnalisées.

