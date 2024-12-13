Débloquez l'Efficacité avec Notre Générateur Explicatif Automatisé

Créez des vidéos explicatives époustouflantes avec l'efficacité de l'IA et des avatars IA personnalisables pour n'importe quelle plateforme.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative soignée de 60 secondes ciblant les équipes marketing et les propriétaires de petites entreprises, illustrant la puissance de la personnalisation de marque. Cette vidéo doit adopter une esthétique propre et professionnelle avec des couleurs et logos de marque, complétée par une voix off IA autoritaire mais amicale, démontrant comment les avatars IA de HeyGen peuvent incarner de manière cohérente la personnalité d'une marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle engageante de 45 secondes destinée aux entrepreneurs et éducateurs occupés, simplifiant le processus de création de contenu. Le style visuel doit être moderne et simple, utilisant du texte animé et des icônes avec une voix IA claire et concise, se concentrant sur l'efficacité de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script en utilisant le générateur explicatif automatisé de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip promotionnel captivant de 15 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les marques de commerce électronique, mettant l'accent sur la livraison de contenu vidéo personnalisé. Cette courte vidéo doit être rapide avec des coupes rapides, un texte percutant à l'écran et une musique de fond énergique, démontrant la capacité de HeyGen à redimensionner et exporter les vidéos pour s'adapter à diverses plateformes de réseaux sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur Explicatif Automatisé

Transformez sans effort vos idées en vidéos explicatives engageantes grâce à l'automatisation alimentée par l'IA, économisant temps et ressources.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script vidéo dans le générateur explicatif automatisé. Notre IA traitera ensuite votre texte, générant automatiquement des scènes initiales et préparant votre contenu pour une narration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour représenter votre marque ou message. Personnalisez leur apparence et synchronisez-les avec votre script pour une présentation personnalisée et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations et des Voix Off
Affinez davantage votre vidéo explicative en ajoutant de la musique de fond, des visuels de la bibliothèque multimédia et des voix off IA. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off pour narrer votre script avec une voix naturelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative et préparez-la pour la distribution. Utilisez les options d'exportation multi-formats pour télécharger votre vidéo dans divers ratios d'aspect et types de fichiers, prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Vidéo Explicatives Performantes

Développez des publicités vidéo générées par l'IA percutantes en quelques minutes pour expliquer efficacement des produits ou services et stimuler la performance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il la production de vidéos créatives, en particulier pour le contenu court ?

HeyGen permet aux créateurs de produire du contenu vidéo engageant et personnalisé, y compris des courts-métrages générés par l'IA, en exploitant une large gamme de modèles vidéo et d'avatars IA. Ses contrôles de marque robustes garantissent que votre contenu s'aligne parfaitement avec vos besoins de personnalisation de marque.

Quels types d'avatars IA sont disponibles sur la plateforme de HeyGen ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars IA de haute qualité, apportant une touche professionnelle et humaine à vos projets de générateur vidéo IA. Ces avatars alimentés par l'IA peuvent être personnalisés pour transmettre efficacement votre message dans diverses vidéos explicatives ou de formation.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être personnalisées pour refléter l'identité unique de ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans n'importe quel modèle vidéo. Cela garantit que tout votre contenu vidéo alimenté par l'IA maintient une identité de marque cohérente et professionnelle grâce à une personnalisation de marque fluide.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour distribuer des vidéos sur divers canaux de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen simplifie la création et l'optimisation de contenu pour les plateformes de réseaux sociaux avec ses options d'exportation multi-formats et de redimensionnement des ratios d'aspect. Vous pouvez facilement générer des courts-métrages générés par l'IA et d'autres contenus vidéo optimisés pour divers canaux de réseaux sociaux, assurant une large distribution multi-plateformes.

