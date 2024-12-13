générateur de vidéos automatique : Créez des vidéos époustouflantes sans effort

Transformez vos invites textuelles en contenu engageant pour les réseaux sociaux avec notre générateur de vidéos IA, en exploitant le passage fluide du texte à la vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes ciblant les marketeurs et créateurs de contenu, illustrant la puissance de la vidéo générée par l'IA pour des campagnes engageantes sur les réseaux sociaux. Utilisez des visuels vibrants et rapides mettant en scène divers avatars IA dans des contextes variés, accompagnés de musique de fond entraînante et de voix IA réalistes. Cette vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité "Avatars IA" de HeyGen, montrant comment ces présentateurs virtuels peuvent donner vie aux scripts et améliorer le contenu des réseaux sociaux sans nécessiter de talent humain à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation informative de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs, axée sur des flux de travail de montage vidéo efficaces au sein d'un éditeur vidéo en ligne. Le style visuel doit être structuré et professionnel, utilisant des graphiques explicatifs et du texte à l'écran, accompagné d'une voix off calme et autoritaire. Démontrez la facilité d'ajouter et de personnaliser les "Sous-titres/légendes" avec HeyGen, prouvant comment cette fonctionnalité améliore l'accessibilité et la compréhension pour des sujets de création vidéo complexes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les responsables de marque et les stratèges numériques, explorant l'utilisation stratégique des invites textuelles pour guider la stratégie de contenu vidéo. L'esthétique visuelle doit être moderne et minimaliste, utilisant des transitions élégantes et des séquences d'archives pertinentes, soulignées par une narration confiante et concise. Illustrez la flexibilité des "Modèles & scènes" de HeyGen pour prototyper et exécuter rapidement diverses idées de vidéos à partir de simples invites textuelles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos automatique

Transformez sans effort vos idées en vidéos captivantes avec un générateur de vidéos IA, simplifiant la création de contenu pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Créez votre script
Fournissez vos invites textuelles ou votre script souhaité, et le générateur de vidéos IA l'analysera pour préparer la base de votre contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA ou accédez à des médias d'archives de la bibliothèque pour correspondre parfaitement à votre récit et donner vie à votre histoire.
3
Step 3
Ajoutez des voix off réalistes
Générez des voix IA réalistes pour votre script avec une variété de langues et d'accents, garantissant un audio clair et engageant pour votre public.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Examinez et finalisez votre vidéo générée par l'IA. Une fois satisfait, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur toutes vos plateformes.

Contenu e-learning évolutif

Développez et livrez plus efficacement des cours e-learning, en élargissant votre portée à un public mondial grâce à la création vidéo automatisée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen génère-t-il des vidéos IA à partir d'invites textuelles ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de texte en vidéo avancé, transformant vos scripts en contenu vidéo dynamique généré par l'IA en utilisant des voix IA réalistes et des avatars IA personnalisables. Ce générateur de vidéos automatique simplifie l'ensemble du processus de création vidéo à partir de simples invites textuelles.

Quelles capacités d'édition HeyGen offre-t-il pour les visuels générés par l'IA ?

HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne complet pour peaufiner vos visuels générés par l'IA. Les utilisateurs peuvent personnaliser les scènes avec des contrôles de marque, utiliser divers modèles et scènes, et intégrer des médias d'archives de sa bibliothèque pour obtenir le contenu vidéo souhaité.

Puis-je exporter les vidéos HeyGen dans différents formats d'aspect pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation robustes des formats d'aspect, garantissant que votre contenu vidéo créé est optimisé pour diverses plateformes, y compris différents formats de contenu pour les réseaux sociaux. Cette flexibilité simplifie votre flux de travail de création vidéo pour une distribution plus large.

À quelle vitesse HeyGen peut-il créer une vidéo IA ?

Le générateur de vidéos automatique de HeyGen permet une création rapide de vidéos en convertissant efficacement les invites textuelles en vidéos IA complètes. Ce générateur de vidéos IA réduit considérablement le temps traditionnellement consacré à la production, accélérant la livraison de contenu.

