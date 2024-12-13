Générateur de Vidéos Automatisé : Créez des Vidéos AI Époustouflantes Rapidement

Transformez facilement des scripts en vidéos captivantes grâce à la génération de texte-à-vidéo alimentée par l'IA pour un contenu de haute qualité.

Développez une vidéo explicative d'une minute destinée aux professionnels de la technologie, illustrant une architecture logicielle complexe avec un style visuel épuré et informatif, des graphismes modernes et une narration claire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer le contenu, en mettant en scène un avatar AI pour présenter les détails techniques de manière efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes à l'intention des chefs de projet et des décideurs IT, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité vidéo alimentée par l'IA. Le style visuel et audio doit être engageant et professionnel, incorporant une musique de fond subtile et une voix off articulée. Employez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la clarté et l'accessibilité pour le public.
Exemple de Prompt 2
Créez un module de formation de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les créateurs de contenu e-learning, détaillant les avantages d'un générateur de vidéos automatisé pour simplifier les flux de travail de création de contenu. La vidéo doit avoir un style visuel éducatif et apaisant, avec un avatar AI à apparence humaine présentant les informations. Exploitez les avatars AI de HeyGen et les modèles & scènes préfabriqués pour une production soignée.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux spécialistes du marketing, annonçant une mise à jour technique de produit, conçue pour être dynamique et percutante avec un son net et des montages rapides. Le contenu doit mettre en avant la sortie fluide dans un fichier MP4. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect & les exports de HeyGen et l'accès à une bibliothèque multimédia/stock complète pour créer des courts-métrages visuellement attrayants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Automatisé

Transformez facilement vos idées en vidéos professionnelles avec un générateur automatisé. Suivez ces étapes pour créer rapidement et efficacement du contenu vidéo engageant.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script ou texte souhaité dans le générateur. L'IA utilisera ensuite ce contenu pour votre vidéo, en utilisant sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour poser les bases.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Vous pouvez également intégrer vos propres médias ou ressources stock pour personnaliser le style visuel de votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations
Améliorez votre vidéo avec des voix off générées automatiquement et des sous-titres précis. Appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs personnalisées, pour maintenir la cohérence de votre contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, prévisualisez-la pour vous assurer que tout est parfait. Ensuite, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et Éducation Améliorées

.

Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances en diffusant des vidéos de formation dynamiques alimentées par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo avec l'IA ?

HeyGen est un "générateur de vidéos AI" avancé qui transforme "texte-à-vidéo à partir de script" de manière efficace. Ce "générateur de vidéos automatisé" rationalise l'ensemble du "flux de production vidéo", permettant aux utilisateurs de créer une "sortie vidéo de haute qualité" sans compétences étendues en "montage vidéo".

HeyGen peut-il créer des vidéos d'avatar AI à partir d'un script ?

Oui, HeyGen vous permet de générer facilement du contenu vidéo "alimenté par l'IA" mettant en scène des "avatars numériques" à partir de vos scripts. Notre "générateur de vidéos d'avatar AI" prend en charge la "génération de texte-à-vidéo", donnant vie à votre message avec des "avatars AI" expressifs.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos générées par l'IA dans HeyGen ?

HeyGen offre une vaste "personnalisation" pour vos "vidéos générées par l'IA", y compris des "modèles préfabriqués", un "outil de suppression de fond vidéo" et des fonctionnalités "d'auto-sous-titrage". Vous pouvez également utiliser des "contrôles de marque" et une riche "bibliothèque multimédia" pour aligner parfaitement les vidéos avec votre vision.

Quelles sont les options de sortie et de distribution pour les vidéos HeyGen ?

HeyGen vous permet de télécharger votre contenu vidéo "alimenté par l'IA" final en tant que "fichier MP4", garantissant une large compatibilité. Cela facilite la "distribution multi-plateforme" de vos "vidéos générées par l'IA", simplifiant leur partage sur les canaux souhaités.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo