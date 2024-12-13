Générateur Automatisé de Publicités Vidéo : Créez des Publicités Gagnantes avec l'IA
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les spécialistes du marketing de performance, en mettant l'accent sur la création de publicités gagnantes avec l'IA. Le style visuel et audio doit être professionnel et axé sur les résultats, démontrant la création rapide de plusieurs versions de publicités. Mettez en avant les capacités de HeyGen comme l'utilisation de divers modèles et scènes et la génération de contenu directement à partir d'un script en utilisant la fonction Texte-à-vidéo à partir d'un script.
Développez une vidéo explicative concise de 60 secondes destinée aux marques D2C, illustrant comment créer des publicités vidéo personnalisées percutantes. L'esthétique visuelle doit être propre, informative et visuellement attrayante, avec une voix off claire et articulée. Mettez en avant la puissance de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des visuels riches et l'ajout facile de sous-titres/légendes pour améliorer la portée.
Concevez une courte publicité authentique de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, démontrant comment un avatar IA peut donner vie à un concept de vidéo UGC IA. Le style visuel doit être engageant et relatable, avec un ton audio décontracté mais professionnel. Illustrez la flexibilité du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour s'adapter à diverses plateformes, en mettant en avant un avatar IA diversifié.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne Votre Générateur Automatisé de Publicités Vidéo
Créez sans effort des publicités vidéo captivantes adaptées à n'importe quelle plateforme. Notre créateur de publicités vidéo IA gère les scripts, les visuels et les voix off, vous permettant de générer des publicités gagnantes sans tournage ni montage.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes avec l'IA, obtenant des résultats supérieurs et augmentant l'efficacité des campagnes sur les plateformes.
Publicités Vidéo Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux qui attirent l'attention et stimulent l'engagement pour vos campagnes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des publicités gagnantes avec l'IA ?
HeyGen est un générateur automatisé de publicités vidéo qui utilise des outils alimentés par l'IA pour vous aider à créer des publicités captivantes. Vous pouvez produire sans effort du contenu vidéo UGC IA convaincant et des publicités vidéo personnalisées conçues pour capter l'attention du public et obtenir de vrais résultats.
Quelles fonctionnalités créatives alimentées par l'IA HeyGen offre-t-il pour les publicités vidéo ?
HeyGen propose des avatars IA avancés et des acteurs IA pour donner vie à vos scripts, ainsi que des scripts et des visuels générés automatiquement. Vous pouvez également utiliser des clones de voix et choisir parmi divers modèles vidéo pour personnaliser efficacement vos créations.
Est-il possible de générer plusieurs versions de publicités et de les personnaliser avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen vous permet de générer rapidement plusieurs versions de publicités, permettant des tests créatifs diversifiés pour vos campagnes. Personnalisez facilement les publicités vidéo avec vos couleurs de marque, musique, et une large gamme d'avatars et de modèles, assurant que chaque vidéo reflète votre message unique.
HeyGen élimine-t-il le besoin de tournage et de montage vidéo complexe ?
Oui, HeyGen simplifie drastiquement la création de publicités vidéo, ne nécessitant ni tournage ni montage grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer. Cela permet aux propriétaires d'entreprises et aux agences de marketing de générer des ressources instantanément et de rationaliser leur flux de travail pour une production de contenu efficace.