Générateur de Vidéos Tutoriels Automatisé : Créez des Guides Instantanément
Créez rapidement des vidéos tutoriels professionnelles à partir de n'importe quel script en utilisant la génération avancée de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Produisez un tutoriel concis de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant la création rapide de matériel promotionnel. L'esthétique de la vidéo doit être dynamique et épurée, avec des coupes rapides et des superpositions graphiques vibrantes, animées par une voix AI moderne. Concentrez-vous sur la facilité de transformer un simple script en une vidéo complète en utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts et des modèles disponibles.
Développez une vidéo informative de 45 secondes à destination des créateurs de contenu, expliquant le rôle crucial de l'accessibilité dans les vidéos de formation. Visuellement, elle doit être claire et précise, démontrant le processus intuitif d'ajout de sous-titres à tout projet. L'audio comportera une voix AI articulée, soulignant la commodité de cette fonctionnalité de l'éditeur vidéo AI.
Créez une démonstration de 2 minutes pour les professionnels du marketing sur la réutilisation des médias existants pour différentes plateformes. Le style visuel et audio doit être créatif et rapide, illustrant comment transformer des séquences standard en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour les réseaux sociaux. Mettez en avant l'intégration transparente de votre propre bibliothèque de médias/soutien de stock avec ce générateur de vidéos AI pour adapter le contenu efficacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des Cours Éducatifs.
Créez et développez facilement votre catalogue de cours avec des vidéos alimentées par l'AI, atteignant un public mondial avec un contenu éducatif engageant.
Améliorez la Formation en Santé.
Simplifiez les concepts médicaux complexes avec des vidéos générées par l'AI, améliorant la compréhension et les résultats éducatifs pour les professionnels de la santé et les patients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels en utilisant l'AI ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer un script en vidéos tutoriels dynamiques. Il utilise des avatars AI réalistes et des voix off AI sophistiquées pour automatiser efficacement le processus de production vidéo.
Quels outils d'édition HeyGen propose-t-il pour personnaliser les vidéos de formation ?
HeyGen offre des outils d'édition complets, y compris des options pour les sous-titres, les contrôles de marque et les ajustements de scènes, garantissant que vos vidéos de formation sont soignées et professionnelles. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir la cohérence.
HeyGen peut-il adapter les vidéos pour différentes plateformes comme les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen propose un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et une variété de modèles pour optimiser vos vidéos pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux. Cela permet une distribution efficace de votre contenu sans réédition extensive.
Comment puis-je créer une vidéo dans HeyGen en utilisant simplement un script ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de texte-à-vidéo intuitif où vous saisissez simplement votre script, et l'éditeur vidéo AI le transforme en une vidéo complète. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et options de génération de voix off pour donner vie à vos invites textuelles de manière fluide.