Générateur de Vidéos Tutoriels Automatisé : Créez des Guides Instantanément

Créez rapidement des vidéos tutoriels professionnelles à partir de n'importe quel script en utilisant la génération avancée de texte-à-vidéo.

Imaginez une vidéo de 90 secondes conçue pour les équipes de formation et développement, démontrant comment créer efficacement un contenu d'intégration engageant. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, utilisant un avatar AI amical pour guider les nouveaux employés à travers les politiques de l'entreprise, complété par une génération de voix off claire. Ce segment doit mettre en avant la puissance d'un générateur de vidéos tutoriels automatisé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel concis de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant la création rapide de matériel promotionnel. L'esthétique de la vidéo doit être dynamique et épurée, avec des coupes rapides et des superpositions graphiques vibrantes, animées par une voix AI moderne. Concentrez-vous sur la facilité de transformer un simple script en une vidéo complète en utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts et des modèles disponibles.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 45 secondes à destination des créateurs de contenu, expliquant le rôle crucial de l'accessibilité dans les vidéos de formation. Visuellement, elle doit être claire et précise, démontrant le processus intuitif d'ajout de sous-titres à tout projet. L'audio comportera une voix AI articulée, soulignant la commodité de cette fonctionnalité de l'éditeur vidéo AI.
Exemple de Prompt 3
Créez une démonstration de 2 minutes pour les professionnels du marketing sur la réutilisation des médias existants pour différentes plateformes. Le style visuel et audio doit être créatif et rapide, illustrant comment transformer des séquences standard en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour les réseaux sociaux. Mettez en avant l'intégration transparente de votre propre bibliothèque de médias/soutien de stock avec ce générateur de vidéos AI pour adapter le contenu efficacement.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos Tutoriels Automatisés

Transformez sans effort vos idées en vidéos tutoriels engageantes avec des outils alimentés par l'AI, parfaits pour l'intégration, la formation et les réseaux sociaux.

1
Step 1
Fournissez Votre Contenu
Commencez par coller votre script ou en utilisant des "invites textuelles" pour générer vos scènes vidéo initiales, posant la base de votre tutoriel.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers "avatars AI" pour présenter votre contenu, ou optez pour des modèles professionnels pour une configuration rapide.
3
Step 3
Affinez l'Audio et l'Accessibilité
Générez automatiquement des "voix off AI" réalistes pour votre script. Ajoutez éventuellement des sous-titres pour garantir que votre message soit accessible à tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Utilisez les "outils d'édition" intégrés pour peaufiner votre vidéo, puis exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect adaptés aux réseaux sociaux ou aux plateformes internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration des Employés & la Formation et Développement

Élevez vos programmes de formation et initiatives de formation et développement avec des vidéos AI dynamiques, augmentant significativement l'engagement et la rétention des connaissances parmi les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels en utilisant l'AI ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer un script en vidéos tutoriels dynamiques. Il utilise des avatars AI réalistes et des voix off AI sophistiquées pour automatiser efficacement le processus de production vidéo.

Quels outils d'édition HeyGen propose-t-il pour personnaliser les vidéos de formation ?

HeyGen offre des outils d'édition complets, y compris des options pour les sous-titres, les contrôles de marque et les ajustements de scènes, garantissant que vos vidéos de formation sont soignées et professionnelles. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir la cohérence.

HeyGen peut-il adapter les vidéos pour différentes plateformes comme les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen propose un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et une variété de modèles pour optimiser vos vidéos pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux. Cela permet une distribution efficace de votre contenu sans réédition extensive.

Comment puis-je créer une vidéo dans HeyGen en utilisant simplement un script ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de texte-à-vidéo intuitif où vous saisissez simplement votre script, et l'éditeur vidéo AI le transforme en une vidéo complète. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et options de génération de voix off pour donner vie à vos invites textuelles de manière fluide.

