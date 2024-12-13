Générateur de Vidéos de Formation Automatisé : Créez des Cours Plus Rapidement

Créez facilement des vidéos de formation engageantes pour les équipes L&D en utilisant des Avatars AI réalistes pour stimuler l'engagement des employés.

457/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les équipes opérationnelles, détaillant les Procédures Opérationnelles Standard (POS) mises à jour, qui peuvent être générées efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. Le style visuel et audio doit être clair, instructif, et présenter des visuels étape par étape accompagnés d'une voix off précise et informative, servant de documentation vidéo générée par AI essentielle.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de formation complet de 2 minutes ciblant le personnel technique apprenant de nouvelles fonctionnalités logicielles, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour narrer des processus complexes avec clarté. Cette vidéo nécessite des enregistrements d'écran engageants et des superpositions graphiques informatives, le tout présenté avec une voix cohérente et autoritaire, démontrant la puissance d'une plateforme AI générative pour créer des vidéos de formation robustes.
Exemple de Prompt 3
Développez une série de vidéos tutoriels dynamiques de 45 secondes pour les utilisateurs finaux, présentant des guides rapides sur les fonctionnalités logicielles en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen. Le style visuel doit être dynamique et attrayant, accompagné d'un audio concis et d'une musique de fond entraînante, démontrant comment créer rapidement des vidéos de formation avec un Générateur de Vidéos AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Automatisé

Rationalisez la création de vidéos de formation professionnelles et de documentation avec un Générateur de Vidéos AI, transformant des informations complexes en contenu engageant et facile à comprendre.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. Notre plateforme AI générative transforme votre script en une vidéo générée par AI, simplifiant la création initiale de votre contenu de formation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Modèle
Choisissez parmi une large gamme d'Avatars AI pour présenter votre matériel. Améliorez l'attrait visuel et la structure de votre vidéo en appliquant des Modèles conçus professionnellement pour divers cas d'utilisation.
3
Step 3
Personnalisez la Voix Off et Ajoutez des Sous-titres
Adaptez la narration avec des Voix Off AI avancées, en sélectionnant le ton et le style parfaits. Assurez l'accessibilité et la clarté en ajoutant facilement des Sous-titres à votre vidéo de formation.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, utilisez le générateur de vidéos de formation automatisé pour la finaliser. Exportez votre vidéo générée par AI de haute qualité dans divers formats, prête pour l'Intégration des Employés ou d'autres besoins des équipes L&D.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement en Formation

.

Exploitez l'AI pour créer du contenu de formation dynamique qui stimule l'engagement des apprenants et améliore la rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI ?

HeyGen est un puissant "Générateur de Vidéos AI" et une "plateforme AI générative" qui permet aux utilisateurs de transformer facilement du texte en "vidéo générée par AI" engageante. Il utilise des "Avatars AI" avancés et des "Voix Off AI" pour créer du contenu professionnel sans montage complexe.

Quels "Outils de Création Vidéo" HeyGen propose-t-il pour les "vidéos de formation" ?

HeyGen offre des "Outils de Création Vidéo" complets incluant des "Avatars AI", des générateurs de "texte-à-vidéo", et des "Modèles" personnalisables. Ces fonctionnalités simplifient le processus pour les "équipes L&D" afin de "créer des vidéos de formation" et de la "documentation vidéo générée par AI" efficacement.

HeyGen peut-il créer de la "documentation vidéo générée par AI" à partir d'un script ?

Oui, HeyGen est un "générateur de vidéos de formation automatisé" conçu pour produire de la "documentation vidéo générée par AI" à partir de votre script. Il suffit d'entrer votre texte, et la "plateforme AI générative" de HeyGen créera une vidéo professionnelle complète avec des "Avatars AI" et des "Voix Off AI".

Comment puis-je personnaliser le contenu "vidéo généré par AI" dans HeyGen ?

L'"Éditeur" de HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour votre contenu "vidéo généré par AI". Vous pouvez appliquer des "contrôles de Marque" comme des logos et des couleurs, intégrer des médias d'une "bibliothèque de Médias", et utiliser divers "Modèles" pour garantir que vos vidéos répondent à vos exigences spécifiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo