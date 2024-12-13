Générateur de Vidéos de Vente Automatisé : Personnalisez & Évoluez

Créez facilement des vidéos de vente personnalisées à grande échelle en utilisant des avatars AI pour engager chaque prospect.

Générez une vidéo de démonstration technique d'une minute pour les responsables des opérations de vente, illustrant comment HeyGen peut "Automatiser les flux de travail de vente fastidieux" en s'intégrant aux systèmes existants. Le style visuel doit être très professionnel et axé sur les données, utilisant des graphiques épurés et des démonstrations d'interface, accompagnés d'une voix off précise et autoritaire. Mettez en avant comment les utilisateurs peuvent exploiter la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour créer instantanément des vidéos de prospection personnalisées, rationalisant le cycle de vente et potentiellement s'intégrant à "l'intégration CRM" pour une livraison automatisée.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation technique de 90 secondes destinée aux professionnels de l'informatique et aux développeurs explorant des solutions de "plateforme vidéo AI" robustes. Le design visuel doit être avancé et épuré, avec des visualisations de données et des animations subtiles qui mettent en valeur la technologie AI sous-jacente, complétées par une voix off posée et intelligente. La vidéo doit détailler comment les "avatars AI" de HeyGen offrent un réalisme et une personnalisation inégalés, soulignant la "scalabilité" et la prouesse technique de la plateforme pour des déploiements au niveau de l'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de leadership éclairé de 2 minutes pour les chefs de produit et les responsables de l'innovation, discutant du potentiel transformateur d'une "plateforme d'automatisation des ventes AI". L'approche visuelle doit être dynamique et engageante, présentant diverses applications avec des écrans partagés et des coupes rapides, tandis que l'audio présente une voix off confiante et persuasive démontrant les capacités de la plateforme. Mettez en avant comment HeyGen garantit une "sortie vidéo de haute qualité" pour tout le contenu généré, en exploitant sa génération avancée de "voix off" pour produire des messages de vente convaincants et localisés à l'échelle mondiale.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour les formateurs techniques et les spécialistes de la formation et du développement axée sur l'amélioration de "l'activation des ventes" grâce à des outils modernes. Le style visuel doit être clair et simple, utilisant des démonstrations à l'écran et des points à puces pour une compréhension facile, accompagnés d'une voix off amicale et instructive. Mettez en avant la capacité de HeyGen à simplifier la création de "contenu de formation" crucial en ajoutant facilement des "sous-titres/captions" pour l'accessibilité et le support multilingue, garantissant que chaque membre de l'équipe peut comprendre rapidement des concepts complexes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Vente Automatisés

Créez facilement des vidéos de vente personnalisées à grande échelle pour engager les prospects et rationaliser votre prospection commerciale.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre message de vente dans la plateforme. Notre Générateur de Script AI peut vous aider à rédiger un contenu convaincant et efficace.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour être le présentateur de votre vidéo, assurant une présence à l'écran cohérente et engageante pour votre message.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et l'Audio
Améliorez votre vidéo avec des scènes de fond, ajoutez des superpositions de texte et générez des voix off professionnelles, y compris des options multilingues, pour une portée plus large.
4
Step 4
Exportez et Intégrez Votre Vidéo
Produisez votre vidéo finale et intégrez-la de manière transparente à votre système CRM pour alimenter des campagnes de vente automatisées et suivre les performances.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux pour les Ventes

.

Développez rapidement du contenu vidéo partageable pour les plateformes sociales afin d'élargir la portée et d'attirer des prospects commerciaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le flux de production vidéo avec l'AI ?

HeyGen, en tant que générateur de vidéos AI de premier plan, simplifie considérablement les flux de production vidéo en transformant le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix synthétiques. Cette plateforme alimentée par l'AI permet de créer efficacement des vidéos de haute qualité sans nécessiter une expertise approfondie en montage vidéo.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes CRM existants pour des campagnes vidéo personnalisées ?

Oui, HeyGen offre des capacités d'intégration CRM robustes, permettant aux utilisateurs d'automatiser et de faire évoluer facilement des campagnes vidéo personnalisées. Cette fonctionnalité améliore l'activation des ventes en livrant des messages vidéo sur mesure directement via votre CRM actuel, augmentant l'engagement et les relations clients.

Quelles sont les capacités de HeyGen pour générer des avatars AI réalistes et des voix off ?

HeyGen excelle dans la création d'avatars AI hautement réalistes et offre une génération de voix off étendue, y compris des options multilingues dans plus de 140 langues. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et personnaliser les voix à partir de textes, garantissant une expérience visuelle localisée et engageante.

HeyGen garantit-il une sortie vidéo de haute qualité avec des options de personnalisation de marque ?

Absolument, HeyGen est conçu pour offrir une sortie vidéo de haute qualité, soutenant des contrôles de marque complets pour une représentation cohérente de la marque. Les utilisateurs peuvent facilement incorporer des logos personnalisés, des couleurs de marque et ajuster les ratios d'aspect pour les vidéos, garantissant que chaque contenu s'aligne avec leur identité de marque.

