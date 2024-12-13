Boostez vos ventes avec un créateur de vidéos de présentation de vente automatisée

Engagez vos prospects comme jamais auparavant. Créez des vidéos de présentation de vente époustouflantes avec des avatars AI professionnels pour des présentations percutantes qui augmentent les ventes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation pour investisseurs de 60 secondes destinée aux startups en phase de démarrage cherchant un financement initial, présentant clairement un problème, une solution et une opportunité de marché. Le style visuel et audio doit être épuré, axé sur les données et inspirant, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour garantir un message précis et une livraison soignée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit engageante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant la facilité d'utilisation et les avantages immédiats d'un nouvel outil logiciel. Le style visuel doit être lumineux, dynamique et intuitif, accompagné d'une musique de fond entraînante et de repères visuels clairs, en exploitant pleinement les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour une création rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo marketing concise de 20 secondes pour les plateformes de médias sociaux afin d'annoncer une nouvelle fonctionnalité d'une application de productivité, destinée aux professionnels occupés. Le style visuel doit être rapide, accrocheur et conçu pour une visualisation silencieuse, avec des superpositions de texte audacieuses et des transitions dynamiques, améliorées par les sous-titres automatiques de HeyGen pour maximiser l'accessibilité et l'engagement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de présentation de vente automatisée

Transformez sans effort votre message de vente en vidéos de présentation engageantes et professionnelles en seulement quatre étapes simples. Créez des vidéos à fort impact qui captivent votre audience.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par rédiger votre message de vente convaincant. Saisissez facilement votre script, et notre plateforme le préparera pour sa transformation en une vidéo dynamique, en utilisant la technologie de transformation de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre AI presenter
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Sélectionnez le présentateur parfait pour délivrer votre message avec impact et professionnalisme.
3
Step 3
Personnalisez votre présentation
Améliorez votre vidéo avec des kits de branding personnalisés, en ajoutant votre logo, vos couleurs et de la musique de fond. Personnalisez chaque détail pour aligner votre identité de marque et captiver votre audience.
4
Step 4
Générez et partagez
D'un simple clic, générez votre vidéo de présentation de vente en haute définition. Exportez en HD et partagez-la facilement sur les plateformes pour augmenter l'engagement et conclure plus de ventes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant le succès client

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant facilement les histoires de réussite client en vidéos témoignages convaincantes alimentées par l'AI pour vos efforts de vente.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création de vidéos créatives pour le marketing ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos marketing engageantes. Profitez de notre vaste bibliothèque d'avatars AI, de modèles vidéo variés et d'options de personnalisation robustes pour créer des vidéos professionnelles adaptées à votre marque. Vous pouvez générer sans effort du contenu dynamique avec des outils alimentés par l'AI.

HeyGen peut-il m'aider à générer un script de vente AI et le transformer en vidéo ?

Oui, HeyGen fournit des outils pour aider à la génération de scripts de vente AI, vous permettant de transformer facilement votre texte en vidéos de présentation de vente convaincantes. Notre plateforme utilise une technologie avancée de transformation de texte en vidéo et une voix off AI pour donner vie à votre script, avec des sous-titres automatiques pour une accessibilité maximale.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la production vidéo professionnelle et le branding ?

HeyGen soutient la production vidéo professionnelle grâce à des fonctionnalités telles que des kits de branding personnalisés, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs pour un look cohérent. Vous pouvez également améliorer vos vidéos de qualité studio avec des avatars AI, de la musique engageante, des transitions animées et des superpositions de texte, garantissant un produit final soigné avec des exports en HD.

Comment l'AI presenter de HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de présentation de vente ?

La fonctionnalité AI presenter de HeyGen, alimentée par des avatars AI réalistes, améliore considérablement vos vidéos de présentation de vente en délivrant votre message avec professionnalisme et impact. Cet outil créatif vous permet de créer des visuels engageants sans nécessiter de compétences complexes en montage vidéo, rendant la création vidéo sophistiquée accessible à tous.

