Créez des Vidéos Engagantes avec Notre Créateur de Vidéos Explicatives Automatisé

Produisez sans effort des vidéos explicatives professionnelles en utilisant des avatars AI avancés pour captiver votre audience.

Créez une vidéo explicative de produit concise de 45 secondes destinée aux entrepreneurs technophiles, montrant comment un créateur de vidéos explicatives automatisé simplifie la création de contenu. Utilisez un style visuel élégant et moderne avec une voix off confiante et amicale, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques et avantages clés avec un attrait professionnel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing engageante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, introduisant un nouveau cours en ligne, en tirant parti de la puissance d'un créateur de vidéos explicatives. Le style visuel doit être vibrant et énergique, combinant des photos et vidéos dynamiques avec une voix off motivante et entraînante, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un récit convaincant.
Exemple de Prompt 2
Produisez un segment éducatif de 60 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, simplifiant ses fonctions principales. L'approche visuelle doit être claire et informative, utilisant des graphiques à l'écran clairs et une voix off neutre et articulée, avec la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de script pour assurer une livraison précise de l'information et des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Développez une publicité dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir un sommet virtuel à venir pour les jeunes professionnels. La vidéo doit présenter un style visuel rapide avec des coupes rapides et une bande sonore contemporaine excitante, optimisée pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour créer une vidéo explicative animée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives Automatisé

Transformez sans effort vos idées en vidéos explicatives captivantes avec des outils alimentés par AI, des visuels dynamiques et des voix off professionnelles, sans expérience requise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par créer ou coller votre script vidéo. Notre créateur de vidéos explicatives AI avancé analyse votre contenu, posant les bases de votre vidéo explicative animée.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo et intégrez des avatars AI réalistes pour présenter votre message. Notre plateforme synchronise les visuels pour donner vie à votre script.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des voix off générées par AI dans plusieurs langues ou téléchargez les vôtres. Appliquez les logos et couleurs de votre marque pour une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo explicative et exportez-la au format MP4 haute définition. Votre contenu soigné est maintenant prêt à être partagé et à engager efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Explicatif pour les Réseaux Sociaux

Générez des vidéos explicatives captivantes et des clips optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux, communiquant efficacement votre message à un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives AI pour divers besoins de contenu ?

Le créateur de vidéos explicatives alimenté par AI de HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives animées pour diverses applications, du marketing à l'éducation. Il utilise des avatars AI et des modèles vidéo dynamiques, permettant aux utilisateurs de transformer des documents en histoires visuelles captivantes sans effort.

Une expérience préalable en montage vidéo est-elle nécessaire pour créer des vidéos explicatives professionnelles avec HeyGen ?

Non, le créateur de vidéos explicatives automatisé de HeyGen est conçu pour les utilisateurs sans expérience nécessaire en montage vidéo. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles vidéo préconstruits permettent à quiconque de produire rapidement et facilement des vidéos explicatives personnalisées de haute qualité.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

HeyGen offre une personnalisation créative étendue pour vos vidéos explicatives, y compris une bibliothèque diversifiée d'acteurs avatars AI, des styles vidéo variés et des contrôles de marque personnalisés. Vous pouvez également intégrer des photos et vidéos de stock, ajouter de la musique de fond et générer des voix off naturelles dans plus de 50 langues pour personnaliser votre contenu.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque à travers les vidéos explicatives de produit ?

Absolument. HeyGen soutient la cohérence de la marque pour les vidéos explicatives de produit grâce à des fonctionnalités telles que des styles personnalisables, des logos et des images personnalisées. Cela garantit que vos vidéos explicatives AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque, quel que soit le canal marketing.

