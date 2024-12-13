Générateur de Contenu Automatisé pour des Résultats Marketing Plus Rapides

Rationalisez votre création de contenu et amplifiez la voix de votre marque grâce à l'Automatisation de Contenu AI, avec la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Réalisez une vidéo de démonstration technique d'une minute à destination des stratèges de contenu avertis en technologie, illustrant comment un générateur de contenu automatisé simplifie le flux de travail. Le style visuel doit être épuré et de type infographique, accompagné d'une voix off professionnelle, mettant en avant la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script au sein de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 1,5 minute pour les CTO et les responsables informatiques, détaillant l'architecture fondamentale d'une plateforme de contenu AI alimentée par des Modèles de Langage de Grande Taille (LLM). Cette vidéo doit présenter une démonstration moderne de l'interface utilisateur/expérience utilisateur avec un ton autoritaire, utilisant les avatars AI de HeyGen pour guider les spectateurs à travers des concepts complexes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo analytique de 45 secondes pour les chercheurs et les éthiciens de l'IA, explorant les nuances techniques de l'IA générative et la quête de contenu IA indétectable. Le style visuel et audio doit être futuriste et analytique, avec des visualisations de données, exploitant la génération de voix off précise de HeyGen pour articuler des points complexes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 2 minutes pour les clients d'entreprise et les responsables de la sécurité, mettant en avant comment une sécurité de niveau entreprise est intégrée dans les outils d'automatisation AI. La présentation doit être professionnelle et digne de confiance, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour transmettre visuellement les protocoles de sécurité et leurs avantages.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de contenu automatisé

Découvrez comment cette puissante plateforme de contenu AI rationalise votre création de contenu, transformant vos idées en vidéos engageantes avec facilité et précision, boostant vos campagnes marketing.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Saisissez votre script pour commencer. Notre plateforme utilise les capacités de conversion de texte en vidéo pour transformer instantanément vos idées écrites en un brouillon vidéo de base, prêt pour un enrichissement et une création de contenu supplémentaires.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentation
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour s'aligner parfaitement avec la voix de votre marque, assurant une présentation cohérente et engageante.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Intégrez votre identité visuelle unique avec des contrôles de marque complets. Ajoutez votre logo personnalisé, sélectionnez des couleurs spécifiques à votre marque, et assurez-vous que votre contenu est parfaitement adapté à vos campagnes marketing.
4
Step 4
Exportez Votre Résultat Final
Examinez votre contenu généré, effectuez les derniers ajustements, puis procédez à l'exportation. Notre générateur de contenu automatisé offre un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des exportations, vous permettant d'optimiser votre contenu pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation avec des Vidéos AI

.

Développez un contenu de formation captivant avec des vidéos alimentées par l'IA, augmentant considérablement l'engagement et la rétention pour une expérience d'apprentissage plus efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'Automatisation de Contenu AI ?

HeyGen fonctionne comme une plateforme de contenu AI avancée et un générateur de contenu automatisé, utilisant l'IA générative pour transformer le texte en vidéos dynamiques. Il simplifie la création de contenu en permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées directement à partir d'un script, incarnant une Automatisation de Contenu AI efficace.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque à travers diverses campagnes marketing ?

Oui, HeyGen assure une forte cohérence de la marque dans toute votre création de contenu vidéo. Avec des contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs, ainsi qu'une variété de modèles et de scènes personnalisables, HeyGen permet aux marketeurs d'aligner chaque vidéo avec la voix unique de leur marque pour des campagnes marketing percutantes.

Quel type de technologie alimente la génération sophistiquée de vidéos AI de HeyGen ?

HeyGen utilise des Modèles de Langage de Grande Taille (LLM) sophistiqués et une IA générative avancée pour alimenter sa plateforme de contenu AI, permettant une Automatisation de Contenu AI fluide pour la création de vidéos. Cette base technique assure des avatars AI et des voix off de haute qualité, tout en respectant les normes de sécurité de niveau entreprise pour les données des utilisateurs.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour soutenir des exigences de création de contenu diversifiées ?

Absolument, HeyGen va au-delà de la simple génération de vidéos, en fournissant des outils d'automatisation AI complets pour soutenir des besoins de création de contenu diversifiés. Il inclut des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres et légendes automatiques, le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, et une riche bibliothèque multimédia, parfait pour créer des descriptions de produits convaincantes ou des campagnes marketing améliorées.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo