Générateur de Vidéos d'Entreprise Automatisé : Créez des Vidéos Pro Rapidement
Générez des vidéos marketing et de formation professionnelles sans effort en utilisant des avatars AI réalistes, économisant jusqu'à 90 % de votre temps et de vos coûts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo professionnelle mais accessible de 45 secondes spécifiquement pour les équipes de vente et les créateurs de contenu, démontrant comment personnaliser les approches à grande échelle. Imaginez un style visuel élégant et moderne avec un avatar AI amical et engageant présentant les principaux avantages, assurant une voix de marque cohérente grâce à la génération de voix off de HeyGen. Cela permet aux utilisateurs de créer des avatars numériques personnalisés pour diverses campagnes, améliorant l'engagement client avec une touche personnelle.
Créez une vidéo de formation informative de 90 secondes conçue pour les départements RH et les formateurs d'entreprise, illustrant un nouveau processus d'intégration des employés. Cette vidéo devrait présenter un style visuel clair et instructif avec du texte à l'écran renforçant les points clés, complété par une narration calme et autoritaire. Avec le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, vous pouvez facilement intégrer des visuels pertinents et garantir l'accessibilité pour tous les apprenants grâce à des sous-titres/captions automatiques, rendant la création de vidéos de formation essentielles simple.
Produisez une vidéo captivante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux influenceurs, montrant à quelle vitesse ils peuvent générer du contenu accrocheur. L'esthétique visuelle doit être rapide, tendance et vibrante, avec des changements de scène rapides sur une musique de fond énergique. Exploitez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes, rendant simple pour tout utilisateur de générateur de vidéo AI de créer des vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux qui attirent l'attention.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires Performantes.
Générez rapidement du contenu publicitaire captivant, alimenté par l'AI, qui génère des résultats commerciaux supérieurs et économise du temps et des coûts de production.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour augmenter la visibilité de la marque et l'interaction avec le public sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos AI à partir de texte ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer facilement du texte en vidéos AI captivantes. Exploitez notre générateur de vidéos AI avancé et une gamme diversifiée d'Avatars AI pour créer des vidéos de qualité studio sans montage complexe. Ce processus simplifié rend la génération de vidéos automatisée accessible pour tous vos besoins en contenu multimédia.
Puis-je personnaliser les vidéos avec l'identité de ma marque en utilisant HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des options de personnalisation robustes, vous permettant d'intégrer l'identité de votre marque de manière transparente. Utilisez des arrière-plans de marque, ajoutez votre logo et contrôlez les couleurs pour que chaque vidéo marketing reflète le style et le message uniques de votre entreprise.
Quels types de contenu multimédia HeyGen peut-il aider à créer efficacement ?
HeyGen est un générateur de vidéos d'entreprise automatisé conçu pour la création de contenu diversifié. Produisez facilement des vidéos de réseaux sociaux de haute qualité, des vidéos marketing engageantes et des vidéos de formation informatives avec notre plateforme intuitive. Cela aide les équipes à économiser un temps considérable dans la production vidéo.
HeyGen propose-t-il des Avatars AI réalistes et des voix off pour les projets vidéo ?
Oui, HeyGen propose une large sélection d'avatars numériques réalistes et prend en charge la génération de voix off riches dans plus de 140 langues. Vous pouvez même créer votre propre Avatar AI expressif pour personnaliser votre contenu vidéo, assurant un audio puissant et synchronisé pour chaque projet.