Générateur de Vidéos de Briefing Automatisé : Créez des Mises à Jour Rapides et Impactantes

Rationalisez les mises à jour opérationnelles et la création de contenu des équipes marketing en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo pour une communication rapide et efficace.

Créez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe, démontrant comment un générateur de vidéos de briefing automatisé peut considérablement améliorer l'efficacité du flux de travail. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des exemples clairs à l'écran, complétés par une voix off engageante et informative générée grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une mise à jour de communication interne de 90 secondes ciblant les départements RH et les formateurs d'entreprise, expliquant une nouvelle politique de l'entreprise ou un module de formation. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne, amical et très engageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et concise, améliorant ainsi l'efficacité des communications internes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour opérationnelle de 2 minutes destinée aux responsables des opérations et aux superviseurs de quart, détaillant les récents changements de protocole ou les consignes de sécurité importantes pour leurs équipes. Le style de la vidéo doit être direct, concis et très fonctionnel, garantissant que les informations critiques soient facilement compréhensibles grâce à la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen, en faisant un créateur de vidéos de briefing opérationnel idéal.
Exemple de Prompt 3
Concevez un extrait marketing dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité de produit ou une campagne à venir. Le style visuel et audio doit être rapide, accrocheur et inspirant, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de contenu et générer rapidement des vidéos sociales percutantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Briefing Automatisé

Transformez sans effort vos briefings opérationnels et marketing en vidéos engageantes avec un générateur de vidéos AI, rationalisant les communications internes et améliorant la compréhension des équipes.

1
Step 1
Collez Votre Script de Briefing
Saisissez votre texte, et la fonctionnalité de texte en vidéo convertira automatiquement votre message en une narration vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour délivrer votre briefing, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Sous-titres
Améliorez la clarté et renforcez votre message en générant automatiquement des sous-titres précis pour tout votre contenu de briefing.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de briefing et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect, assurant un partage fluide et une efficacité de création de contenu.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Briefings Sociaux Rapides

.

Créez rapidement des clips vidéo sociaux dynamiques à partir de briefings, assurant une large diffusion et en temps opportun des informations clés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos de briefing automatisé ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de transformer un simple script en une vidéo complète. Ce processus utilise des avatars AI réalistes et des capacités sophistiquées de texte en vidéo pour rationaliser l'efficacité du flux de travail pour divers besoins de communication.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les mises à jour opérationnelles ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour les communications internes, y compris des modèles préconçus et des sous-titres automatiques. Ces outils aident les utilisateurs à créer efficacement des mises à jour opérationnelles professionnelles qui sont accessibles et engageantes pour tous les employés.

HeyGen est-il adapté aux besoins divers de création de contenu et des équipes marketing ?

Absolument, HeyGen agit comme un moteur créatif puissant, offrant une large gamme d'avatars AI personnalisables et de modèles pour répondre aux besoins divers des équipes marketing et des vidéos sociales. Les utilisateurs peuvent facilement produire une création de contenu de haute qualité pour diverses plateformes, améliorant leur stratégie de contenu globale.

HeyGen peut-il vraiment convertir efficacement du texte en vidéo ?

Oui, la technologie centrale de texte en vidéo de HeyGen est conçue pour une efficacité maximale du flux de travail, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles à partir d'un simple script en quelques minutes. Cette capacité technique fait de HeyGen un générateur de vidéos AI inégalé pour la création rapide de contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo