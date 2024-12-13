Générateur de Vidéos de Marque Automatisé : Créez des Vidéos Conformes à Votre Marque Rapidement

Déverrouillez l'automatisation intelligente pour votre création vidéo en utilisant des modèles et scènes personnalisables, livrant des vidéos professionnelles conformes à votre marque sans effort.

Imaginez créer sans effort des vidéos cohérentes et conformes à votre marque pour vos campagnes. Cette vidéo de 30 secondes cible les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, montrant comment un générateur de vidéos de marque automatisé simplifie la création de contenu. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, avec des graphismes épurés et une musique de fond entraînante, démontrant l'utilisation fluide des "Modèles & scènes" de HeyGen pour atteindre rapidement la cohésion de marque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Boostez l'engagement de votre produit avec une vidéo convaincante de 45 secondes conçue pour les marketeurs de produits et les entreprises de commerce électronique. Cette vidéo dynamique mettra en avant comment un créateur de vidéos AI peut donner vie à vos offres, avec des prises de vue de produits élégantes et un avatar AI amical et confiant expliquant les caractéristiques clés. Le style visuel et audio doit être moderne et captivant, illustrant la puissance des "Avatars AI" de HeyGen pour créer des vidéos de produits percutantes.
Exemple de Prompt 2
Besoin de contenu rapide et engageant pour vos réseaux sociaux ? Ce spot de 15 secondes est conçu pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu cherchant à produire rapidement des publicités vidéo de style UGC. Le style visuel authentique et rapide, associé à une musique tendance et dynamique, démontrera à quel point il est facile de générer du contenu en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, transformant un simple texte en récits visuels dynamiques avec des outils de création vidéo AI.
Exemple de Prompt 3
Révolutionnez vos flux de production vidéo et réalisez des économies significatives avec cette vidéo informative de 60 secondes. Destinée aux agences de marketing et aux communications d'entreprise, elle démontre comment une plateforme vidéo AI rationalise la création de vidéos. Le style visuel doit être soigné et clair, avec du texte à l'écran et des voix off professionnelles, mettant en avant l'utilisation sans effort de la capacité de "Génération de voix off" de HeyGen pour atteindre un large public.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Marque Automatisé

Créez sans effort des vidéos époustouflantes et conformes à votre marque avec une automatisation intelligente et des outils alimentés par AI, rationalisant votre production de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par fournir votre script vidéo ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels pour lancer votre projet. Exploitez notre capacité de texte en vidéo à partir de script pour transformer vos mots en visuels engageants sans effort.
2
Step 2
Ajoutez les Visuels de Votre Marque
Personnalisez votre vidéo en ajoutant le logo, les couleurs de votre marque et en choisissant parmi divers avatars AI. Accédez à une riche bibliothèque de médias pour garantir que vos visuels s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez votre message avec une génération de voix off naturelle dans plusieurs langues. Ajoutez automatiquement des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs sur toutes les plateformes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Appliquez les touches finales, y compris le redimensionnement du format pour diverses plateformes, et exportez sans effort votre vidéo conforme à votre marque. Votre contenu est maintenant prêt pour une utilisation immédiate sur tous vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Développez des vidéos percutantes alimentées par AI qui mettent en avant les témoignages de clients, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen renforce-t-il le contrôle créatif dans la génération de vidéos AI ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu grâce à son créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de personnaliser les avatars AI, de choisir parmi divers modèles et d'incorporer des éléments de marque. Cela permet la production efficace de vidéos de haute qualité, conformes à la marque, adaptées à des visions créatives spécifiques.

Quel type de vidéos engageantes et conformes à la marque HeyGen peut-il aider à créer ?

HeyGen est un générateur de vidéos de marque automatisé polyvalent, parfait pour créer des vidéos de produits dynamiques, des publicités vidéo de style UGC convaincantes et du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Ses capacités de génération de vidéos AI soutiennent des moments de narration visuelle sur diverses plateformes, garantissant que votre message se démarque.

HeyGen peut-il vraiment simplifier le processus de création de publicités vidéo alimentées par AI ?

Absolument. En tant que créateur avancé de publicités vidéo AI, HeyGen simplifie la création de vidéos en transformant des scripts en vidéos prêtes pour la publicité avec des avatars AI et des voix off naturelles. Cette automatisation intelligente réduit considérablement le temps et l'effort de production pour les marketeurs de performance, conduisant à des publicités AI gagnantes.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour la création de contenu texte en vidéo ?

Oui, HeyGen excelle en tant que générateur de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de convertir sans effort des scripts écrits en vidéos professionnelles. Avec une simple saisie de texte, vous pouvez exploiter les avatars AI et la génération de voix off sophistiquée pour donner vie à votre contenu rapidement et de manière créative.

