Produisez une vidéo vibrante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, illustrant comment un générateur de vidéos automatisé par IA peut simplifier leurs efforts de marketing de contenu. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des transitions fluides mettant en avant la facilité d'utilisation de la plateforme, accompagnées d'une musique entraînante et d'une voix off professionnelle et claire générée par IA. Mettez l'accent sur la conversion sans effort du texte en vidéo, du script au produit final poli, en soulignant les économies de temps et de coûts pour des campagnes marketing percutantes.

