Produisez une vidéo vibrante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, illustrant comment un générateur de vidéos automatisé par IA peut simplifier leurs efforts de marketing de contenu. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des transitions fluides mettant en avant la facilité d'utilisation de la plateforme, accompagnées d'une musique entraînante et d'une voix off professionnelle et claire générée par IA. Mettez l'accent sur la conversion sans effort du texte en vidéo, du script au produit final poli, en soulignant les économies de temps et de coûts pour des campagnes marketing percutantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo didactique de 60 secondes conçue pour les éducateurs et les créateurs de cours en ligne, démontrant le pouvoir des avatars numériques pour engager les apprenants. Le style visuel doit être épuré et informatif, avec divers avatars IA expliquant des concepts complexes avec des expressions amicales, tandis que l'audio se compose d'une voix IA calme et articulée et d'une musique de fond subtile. Cette vidéo générée par IA doit mettre en avant comment les avatars IA de HeyGen apportent personnalité et clarté au contenu d'apprentissage en ligne, le rendant plus dynamique et accessible.
Exemple de Prompt 2
Créez une publicité percutante de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant la production rapide de vidéos promotionnelles. L'esthétique visuelle doit être rapide et moderne, utilisant des superpositions de texte dynamiques et des coupes rapides, le tout sur une musique tendance et accrocheuse et une voix off concise et énergique. Soulignez comment les divers modèles et scènes de la plateforme permettent une création rapide de vidéos, donnant aux utilisateurs le contrôle créatif pour lancer des campagnes rapidement.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation d'entreprise professionnelle de 50 secondes destinée aux équipes de marketing mondiales et aux formateurs d'entreprise, illustrant une communication multilingue fluide. Le style visuel doit être soigné et professionnel, avec des graphiques clairs et du texte à l'écran renforçant les messages clés, accompagnés de voix off IA multilingues et d'une piste instrumentale subtile. Démontrez comment les capacités robustes de génération de voix off de HeyGen permettent une localisation sans effort et améliorent la portée de tout contenu vidéo.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos automatisé par IA

Transformez sans effort vos idées en vidéos captivantes et professionnelles grâce à une IA avancée, rendant la création de vidéos accessible et efficace pour tous.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Commencez votre parcours de création vidéo en saisissant votre script. Notre plateforme utilise une technologie avancée de conversion de texte en vidéo pour interpréter votre contenu et le préparer pour une représentation visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour être le présentateur de votre vidéo. Ces avatars numériques donnent vie à votre script avec des mouvements et des expressions naturels.
3
Step 3
Affinez avec des Modèles
Améliorez l'attrait visuel de votre vidéo en appliquant des modèles et des scènes professionnels. Personnalisez les arrière-plans, le texte et les éléments pour correspondre efficacement à votre marque et à votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Générez votre vidéo complète alimentée par IA. Notre système rend efficacement votre projet en une sortie vidéo de haute qualité, prête à être partagée sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Expériences de Formation et d'Apprentissage

Utilisez des vidéos générées par IA pour rendre le contenu de formation plus interactif et mémorable, conduisant à de meilleurs résultats d'apprentissage et à une meilleure rétention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen transforme vos scripts écrits en contenu vidéo captivant généré par IA en utilisant une technologie avancée de conversion de texte en vidéo. Ce processus permet une création rapide de vidéos, éliminant le besoin de montage vidéo traditionnel complexe.

Puis-je personnaliser les avatars IA dans HeyGen pour un branding unique ?

Absolument, HeyGen offre un contrôle créatif étendu sur les avatars numériques, vous permettant d'adapter leur apparence et leur style pour s'aligner parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez vous assurer que votre vidéo générée par IA reflète votre vision spécifique.

Quels sont les ressources créatives que HeyGen fournit pour la production vidéo ?

HeyGen propose une large gamme de modèles et de scènes personnalisables pour lancer vos flux de travail de production vidéo. Ces ressources, combinées avec des voix off IA, permettent un marketing de contenu fluide et une production vidéo de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge le contenu vidéo multilingue ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste, vous permettant de créer du contenu vidéo généré par IA qui résonne avec un public mondial. Cela améliore votre portée créative et facilite la communication localisée sans effort.

