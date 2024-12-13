Votre Solution Vidéo pour l'Auteur du Mois
Créez des vidéos captivantes pour la promotion de livres. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production vidéo et gagner du temps.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une bande-annonce dynamique de 45 secondes pour un nouveau livre, destinée aux éditeurs, agents littéraires et marketeurs de livres, en utilisant des visuels nets et une voix off autoritaire pour promouvoir les thèmes clés du livre, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle.
Développez un segment informatif de 60 secondes discutant de l'impact d'un roman classique, conçu pour les clubs de lecture en ligne et les plateformes éducatives, en utilisant un style propre et visuellement attrayant avec des graphiques animés et une narration claire et articulée générée via la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Concevez un clip énergique de 30 secondes pour les réseaux sociaux mettant en avant le processus d'écriture ou l'inspiration d'un auteur, destiné aux abonnés des réseaux sociaux et aux lecteurs en général, avec des coupes rapides, une musique entraînante et des visuels riches provenant de la bibliothèque de médias/du support de stock de HeyGen pour améliorer leurs efforts de marketing.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Produisez facilement des vidéos et des clips captivants pour promouvoir les auteurs et leurs œuvres sur diverses plateformes sociales.
Produisez des Publicités de Promotion de Livres à Fort Impact.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour commercialiser efficacement des livres et du contenu d'auteur en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il aux auteurs de créer des vidéos de promotion de livres captivantes ?
HeyGen transforme vos idées écrites en "vidéos d'auteur" dynamiques grâce à la technologie de "texte en vidéo à partir d'un script", complétée par des avatars AI et des "modèles vidéo" professionnels. Cela rend la "création de vidéos d'auteur" pour la "promotion de livres" simple et percutante.
Quels éléments créatifs puis-je ajouter à mes "vidéos sur les livres" avec HeyGen ?
Améliorez vos "vidéos sur les livres" avec la vaste "bibliothèque de médias" et le support de "vidéos de stock" de HeyGen, vous permettant d'incorporer des visuels professionnels et des "graphiques animés". Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque personnalisés pour maintenir une image d'auteur cohérente.
HeyGen peut-il générer une narration naturelle et des sous-titres pour mes projets vidéo ?
Oui, HeyGen offre une "génération de voix off" robuste directement à partir de votre "script", fournissant une "narration" réaliste pour votre contenu. Il ajoute également automatiquement des "sous-titres/captions" pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre "production vidéo".
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo en tant que "créateur de vidéos en ligne" ?
En tant que "créateur de vidéos en ligne" de premier plan, HeyGen utilise des "outils vidéo AI" avancés pour simplifier la "production vidéo". Il vous suffit d'entrer votre texte, et les avatars AI de HeyGen donneront vie à votre script, réduisant considérablement le temps de montage.