Votre Solution Vidéo pour l'Auteur du Mois

Créez des vidéos captivantes pour la promotion de livres. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production vidéo et gagner du temps.

Créez une vidéo d'introduction captivante de 30 secondes pour une rubrique 'auteur du mois', ciblant les auteurs en herbe et les amateurs de livres, en utilisant un style visuel chaleureux et accueillant avec un narrateur amical et une musique de fond apaisante, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour facilement élaborer leur récit.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une bande-annonce dynamique de 45 secondes pour un nouveau livre, destinée aux éditeurs, agents littéraires et marketeurs de livres, en utilisant des visuels nets et une voix off autoritaire pour promouvoir les thèmes clés du livre, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez un segment informatif de 60 secondes discutant de l'impact d'un roman classique, conçu pour les clubs de lecture en ligne et les plateformes éducatives, en utilisant un style propre et visuellement attrayant avec des graphiques animés et une narration claire et articulée générée via la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip énergique de 30 secondes pour les réseaux sociaux mettant en avant le processus d'écriture ou l'inspiration d'un auteur, destiné aux abonnés des réseaux sociaux et aux lecteurs en général, avec des coupes rapides, une musique entraînante et des visuels riches provenant de la bibliothèque de médias/du support de stock de HeyGen pour améliorer leurs efforts de marketing.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo d'Auteur du Mois

Produisez rapidement des vidéos captivantes pour mettre en avant vos auteurs vedettes, améliorant la visibilité et l'engagement avec des outils vidéo AI puissants.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Choisissez parmi la bibliothèque diversifiée de modèles vidéo prêts à l'emploi de HeyGen pour poser les bases de votre vidéo d'auteur du mois.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et de l'Audio Engagés
Donnez vie à l'histoire de votre auteur avec la génération de voix off avancée de HeyGen, offrant une narration claire et engageante pour votre contenu.
3
Step 3
Appliquez le Style de Votre Marque
Affinez l'apparence de votre vidéo en utilisant les contrôles de marque de HeyGen, ajoutant facilement votre logo et vos couleurs personnalisées pour s'aligner avec vos efforts de marketing globaux.
4
Step 4
Exportez et Promouvez Votre Auteur
Finalisez votre vidéo avec les options d'exportation polyvalentes de HeyGen, en vous assurant qu'elle est optimisée pour diverses plateformes afin de maximiser la promotion et l'engagement du livre.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Inspirant pour les Auteurs

.

Développez des vidéos inspirantes et informatives qui permettent aux auteurs de partager des idées et de se connecter profondément avec leur lectorat.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux auteurs de créer des vidéos de promotion de livres captivantes ?

HeyGen transforme vos idées écrites en "vidéos d'auteur" dynamiques grâce à la technologie de "texte en vidéo à partir d'un script", complétée par des avatars AI et des "modèles vidéo" professionnels. Cela rend la "création de vidéos d'auteur" pour la "promotion de livres" simple et percutante.

Quels éléments créatifs puis-je ajouter à mes "vidéos sur les livres" avec HeyGen ?

Améliorez vos "vidéos sur les livres" avec la vaste "bibliothèque de médias" et le support de "vidéos de stock" de HeyGen, vous permettant d'incorporer des visuels professionnels et des "graphiques animés". Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque personnalisés pour maintenir une image d'auteur cohérente.

HeyGen peut-il générer une narration naturelle et des sous-titres pour mes projets vidéo ?

Oui, HeyGen offre une "génération de voix off" robuste directement à partir de votre "script", fournissant une "narration" réaliste pour votre contenu. Il ajoute également automatiquement des "sous-titres/captions" pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre "production vidéo".

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo en tant que "créateur de vidéos en ligne" ?

En tant que "créateur de vidéos en ligne" de premier plan, HeyGen utilise des "outils vidéo AI" avancés pour simplifier la "production vidéo". Il vous suffit d'entrer votre texte, et les avatars AI de HeyGen donneront vie à votre script, réduisant considérablement le temps de montage.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo