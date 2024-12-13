Produisez une vidéo didactique de 90 secondes pour les auteurs techniques en herbe et les créateurs de contenu, démontrant comment exploiter HeyGen en tant que Créateur de Vidéos d'Interview AI. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI sophistiqué expliquant les meilleures pratiques pour élaborer des récits captivants, soutenu par une génération de voix off claire. Cette vidéo guidera le public à travers les aspects techniques de la création d'une vidéo d'interview d'auteur.

Générer une Vidéo