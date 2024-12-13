Créateur de Vidéos de Formation à l'Audit : Améliorez la Conformité
Produisez rapidement des vidéos de formation à l'audit professionnelles avec des modèles et des scènes personnalisables, économisant du temps et simplifiant votre création de contenu.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation de deux minutes axée sur les mises à jour récentes de conformité pour les professionnels des ressources humaines et les responsables de la conformité, en soulignant les changements critiques dans les réglementations. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et informatif avec du texte à l'écran et des sous-titres accessibles, garantissant la clarté pour des apprenants divers avec une voix claire et directe générée à partir d'un texte-à-vidéo précis, mettant l'accent sur l'exactitude.
Produisez une vidéo de formation engageante de 90 secondes pour tous les employés, démystifiant les processus d'audit courants et leur importance, visant à améliorer la compréhension organisationnelle globale. Utilisez des modèles dynamiques et des scènes de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer des idées complexes, accompagnées d'une bande sonore entraînante et encourageante et d'animations vibrantes et faciles à suivre pour rendre l'apprentissage amusant et améliorer la rétention.
Concevez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les responsables de formation et les spécialistes L&D, démontrant le processus fluide d'exportation de contenu de formation à l'audit pour l'intégration LMS. Le style visuel doit être élégant et fonctionnel, utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques concis, avec une voix off précise et technique. Montrez surtout la flexibilité du redimensionnement des formats d'image et des exportations pour s'adapter à diverses plateformes, garantissant la préparation du contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement de la Formation à l'Audit.
Utilisez des avatars AI et des éléments interactifs pour créer des vidéos de formation à l'audit dynamiques qui captent l'attention et améliorent la rétention des informations critiques.
Rationalisez la Production de Cours d'Audit.
Développez et déployez rapidement des vidéos de formation à l'audit complètes, garantissant un message cohérent et atteignant efficacement une main-d'œuvre mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à l'audit ?
HeyGen, une plateforme vidéo AI avancée, simplifie la production de vidéos de formation à l'audit en convertissant le texte en vidéo à partir d'un script avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité de vos vidéos de formation.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos d'apprentissage en entreprise avec une marque spécifique ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise directement dans les modèles et scènes vidéo. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement des formats d'image et une bibliothèque de médias/stock complète pour personnaliser entièrement votre contenu d'apprentissage en entreprise.
Quelles intégrations techniques HeyGen propose-t-il pour la distribution de contenu de formation des employés ?
HeyGen prend en charge une intégration LMS fluide et l'exportation SCORM, permettant une distribution efficace de vos vidéos de formation des employés au sein des systèmes d'apprentissage en entreprise existants. De plus, la plateforme offre un lecteur vidéo multilingue et des sous-titres pour étendre votre portée de formation à l'échelle mondiale.
HeyGen offre-t-il des fonctionnalités d'édition vidéo sécurisées et complètes ?
HeyGen propose un éditeur vidéo AI intuitif avec des capacités avancées telles que l'édition basée sur le texte et des outils d'édition de transcription pour des modifications précises. La plateforme est construite avec des mesures de sécurité robustes, y compris la conformité SOC 2 et RGPD, garantissant la propriété et la protection des données pour tout votre contenu vidéo.