Générateur de Vidéos de Formation Audio : Créez des Cours Engagés

Créez des vidéos de formation engageantes à partir de vos scripts avec la génération de voix off alimentée par l'AI, offrant des expériences de formation professionnelles et percutantes instantanément.

568/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'introduction de produit élégante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant les principaux avantages d'un nouveau service. Adoptez un style visuel professionnel et épuré, complété par une voix off chaleureuse et fluide pour transmettre confiance et clarté. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide et sa fonctionnalité de génération de voix off pour créer sans effort un audio convaincant pour cet explicatif piloté par un générateur de voix AI, garantissant une présentation de haute qualité sans montage extensif.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, offrant des conseils rapides sur l'optimisation du contenu. La vidéo doit être visuellement axée avec des graphiques modernes et un texte clair à l'écran, soutenue par une voix AI engageante et rythmée. Utilisez pleinement les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et son support de bibliothèque de médias/stock pour améliorer l'attrait visuel, créant un atout vidéo pour les réseaux sociaux efficace qui capte l'attention et délivre l'information efficacement, même pour les spectateurs sans son.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de communication interne concise de 20 secondes destinée aux équipes L&D, annonçant une nouvelle politique d'entreprise ou un module de micro-formation. Le style visuel doit être direct et professionnel, avec une voix AI autoritaire mais accessible. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect ratio de HeyGen pour garantir qu'il s'adapte à diverses plateformes internes et exploitez sa génération de voix off pour un audio cohérent et de haute qualité, créant une mise à jour de vidéos de formation efficace et facilement assimilable pour tous les employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation Audio

Créez sans effort des vidéos de formation professionnelles avec notre générateur de vidéos AI. Transformez le texte en visuels dynamiques et audio engageant, parfait pour les équipes L&D.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par saisir votre matériel de formation sous forme de texte. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script transforme vos mots en une vidéo de base, facilitant la création d'expériences de formation complètes.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter visuellement votre contenu. Ces présentateurs numériques augmentent l'engagement et transmettent votre message de manière professionnelle, parfait pour diverses vidéos de formation.
3
Step 3
Générez des Voix Off Naturelles
Exploitez notre génération avancée de voix off pour ajouter une narration au son naturel à vos vidéos de formation. Cette capacité vous permet de créer facilement un audio de haute qualité, essentiel pour un apprentissage efficace.
4
Step 4
Appliquez des Sous-titres Clairs
Assurez-vous que votre contenu de formation est accessible et clair en ajoutant des sous-titres/captions. Cette fonctionnalité cruciale aide à la compréhension et à la rétention, rendant vos vidéos efficaces pour tous les apprenants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier la Formation Complexe

.

Transformez des sujets complexes comme la formation médicale ou technique en contenu vidéo AI clair et facilement compréhensible pour un apprentissage efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il révolutionner mon processus de création de vidéos AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour transformer vos scripts en contenu visuel engageant, rendant l'ensemble du processus de création efficace et créatif. Avec HeyGen, vous pouvez exploiter des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo AI pour produire rapidement des expériences de formation de haute qualité.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour le développement de contenu ?

HeyGen offre une suite robuste d'outils créatifs incluant divers modèles, des avatars AI personnalisables, et des outils de montage vidéo intuitifs pour améliorer votre contenu. Vous pouvez générer sans effort des vidéos pour les réseaux sociaux, des voix off professionnelles, et des vidéos de formation dynamiques avec facilité.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités audio complètes pour la production vidéo ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos de formation audio, intégrant une technologie sophistiquée de générateur de voix AI. Notre plateforme assure des voix off de haute qualité et des capacités de synchronisation labiale précises, rendant votre contenu vidéo plus engageant et percutant.

HeyGen peut-il aider les équipes L&D à créer des vidéos de formation efficaces ?

Oui, HeyGen est idéalement adapté pour les équipes L&D cherchant à produire des vidéos de formation complètes et à élever les expériences de formation. Notre plateforme simplifie la création de contenu de formation technique, offrant des fonctionnalités comme des sous-titres générés par AI et des traductions fluides pour atteindre un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo