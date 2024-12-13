Créez une vidéo de bienvenue de 45 secondes pour les nouvelles recrues, en mettant l'accent sur les informations essentielles de "l'intégration des employés". Le public cible est le nouveau personnel rejoignant une association professionnelle. Adoptez un style visuel moderne et épuré avec une palette de couleurs vives et une voix amicale et professionnelle, en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour transmettre les messages clés et introduire efficacement la culture de l'entreprise.

