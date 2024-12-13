Créateur de Vidéos de Rapport : Créez des Rapports Engagés

Transformez vos rapports en présentations vidéo dynamiques avec de puissants avatars AI.

Imaginez une vidéo de rapport professionnel de 60 secondes pour les étudiants universitaires, conçue pour transmettre des résultats de recherche complexes de manière accessible. Le style visuel doit être épuré et académique, utilisant un avatar AI pour délivrer le contenu principal, complété par une génération de voix off claire qui maintient un ton autoritaire mais engageant. Cette vidéo démontre efficacement la puissance de HeyGen en tant que "créateur de vidéos de rapport" en transformant des rapports détaillés en "présentations vidéo" concises et percutantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, introduisant un nouveau service ou produit. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et amicale, incorporant des "Modèles & scènes" vibrants avec des visuels pertinents de "Bibliothèque de médias/soutien de stock", et une narration claire et entraînante. Mettez en avant comment HeyGen fonctionne comme un puissant "créateur de vidéos explicatives" pour quiconque cherchant à "créer des vidéos explicatives" rapidement, en ajoutant des "Sous-titres/légendes" pour une accessibilité élargie.
Exemple de Prompt 2
Développez un rapport de livre vidéo captivant de 30 secondes destiné aux lycéens, transformant leurs devoirs traditionnels en présentations vidéo créatives. Le style visuel doit être artistique et vibrant, utilisant des "Modèles & scènes" dynamiques et "Texte en vidéo à partir de script" pour des visuels engageants. L'audio doit comporter une voix off enthousiaste et claire, mettant en avant la capacité de HeyGen en tant que "créateur de présentations vidéo" flexible qui donne vie aux "idées de rapport de livre", ajoutant facilement des "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo "créative" élégante de 60 secondes pour les designers ou chefs de projet présentant un résumé de projet, en mettant l'accent sur le processus fluide de "Génération de Vidéo de Bout en Bout" avec HeyGen. Le style visuel doit être moderne et sophistiqué, incorporant un "Soutien de bibliothèque de médias/stock" professionnel et conçu pour un visionnage optimal sur toutes les plateformes avec "Redimensionnement & exportation de rapport d'aspect". L'audio doit être une "Génération de voix off" concise et explicative, démontrant comment HeyGen permet aux utilisateurs de "créer une vidéo" sans effort, transformant des données de "rapport vidéo" complexes en récits visuels engageants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport

Transformez facilement vos rapports de devoirs en présentations vidéo engageantes en utilisant notre générateur de vidéos AI intuitif, complet avec des avatars AI et des voix off automatisées.

1
Step 1
Créez Votre Brouillon Initial
Commencez par saisir le contenu de votre rapport pour exploiter notre fonctionnalité de texte en vidéo AI, générant instantanément un brouillon vidéo préliminaire pour votre devoir.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi divers avatars AI pour présenter votre rapport, donnant vie à votre contenu avec une présence professionnelle à l'écran.
3
Step 3
Affinez et Générez des Sous-titres
Utilisez notre éditeur convivial pour organiser les scènes et générer automatiquement des sous-titres, garantissant que votre rapport de devoir est accessible et engageant pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Rapport
Finalisez votre vidéo et exportez-la avec diverses options de redimensionnement de rapport d'aspect, prête à être soumise pour votre devoir ou partagée en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Donnez Vie aux Sujets de Rapport

.

Utilisez la narration vidéo AI pour présenter de manière vivante des recherches, des données ou des concepts complexes dans vos rapports pour un impact accru.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives et de présentations engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos explicatives professionnelles et des présentations vidéo grâce à ses capacités intuitives de texte en vidéo AI et une vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Cela permet une génération de vidéo de bout en bout, transformant les scripts en contenu visuel dynamique.

Puis-je personnaliser le contenu de ma vidéo avec des éléments de marque uniques et créatifs en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser les éléments vidéo avec vos logos et schémas de couleurs. Vous pouvez également intégrer des avatars AI et incorporer diverses animations pour enrichir votre vision créative de la vidéo.

Quels avantages créatifs offre le générateur de vidéos AI de HeyGen pour des projets divers ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen offre des avantages créatifs significatifs grâce à des fonctionnalités comme des avatars AI réalistes et une génération de voix off avancée. Cela permet une création vidéo native rapide, rendant simple la production de contenu personnalisé de haute qualité pour des stratégies marketing ou des besoins éducatifs.

Comment HeyGen peut-il soutenir divers besoins en marketing vidéo créatif et contenu éducatif ?

HeyGen sert de plateforme de création vidéo créative polyvalente, idéale pour développer des campagnes de marketing vidéo convaincantes pour les réseaux sociaux ou du contenu vidéo éducatif engageant. Sa vaste bibliothèque de médias de stock et ses fonctionnalités d'édition vidéo garantissent que vous pouvez produire des vidéos professionnelles basées sur des séquences avec facilité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo