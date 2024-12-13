Imaginez une vidéo de rapport professionnel de 60 secondes pour les étudiants universitaires, conçue pour transmettre des résultats de recherche complexes de manière accessible. Le style visuel doit être épuré et académique, utilisant un avatar AI pour délivrer le contenu principal, complété par une génération de voix off claire qui maintient un ton autoritaire mais engageant. Cette vidéo démontre efficacement la puissance de HeyGen en tant que "créateur de vidéos de rapport" en transformant des rapports détaillés en "présentations vidéo" concises et percutantes.

