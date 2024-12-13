Devenez un Créateur de Tutoriels Vidéo Asana en Quelques Minutes

Créez des tutoriels vidéo Asana engageants avec des avatars AI qui simplifient les flux de travail complexes pour votre équipe.

Créez un tutoriel vidéo concis d'une minute destiné aux nouveaux utilisateurs d'Asana et aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment commencer avec la création et l'attribution de tâches de base. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des superpositions de texte à l'écran, accompagné d'une voix off calme et claire générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, avec potentiellement un avatar AI amical pour simplifier ces tutoriels vidéo générés par AI pour les débutants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction complète de 90 secondes conçue pour les chefs de projet et les responsables d'équipe, illustrant des techniques avancées de gestion des tâches Asana et l'automatisation des flux de travail. Cette vidéo dynamique et informative doit incorporer des démonstrations visuelles de l'interface d'Asana, avec un audio clair et des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour expliquer efficacement des flux de travail complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 2 minutes axée sur l'optimisation de la collaboration d'équipe au sein d'Asana, destinée aux équipes et aux responsables marketing cherchant des stratégies de communication efficaces. La vidéo doit avoir un style dynamique et visuellement riche, utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour créer une présentation professionnelle, démontrant comment un contenu engageant peut être créé en utilisant un générateur de texte en vidéo gratuit pour mettre en avant les fonctionnalités de projet partagé d'Asana.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide technique de 75 secondes pour les utilisateurs expérimentés d'Asana et les administrateurs système, expliquant les options d'intégration complexes et les fonctionnalités de reporting. Cette vidéo autoritaire et élégante doit utiliser des enregistrements d'écran précis et des annotations à l'écran, assurant une explication concise et détaillée. Mettez en avant comment HeyGen, en tant que créateur de tutoriels vidéo Asana alimenté par des outils AI, peut utiliser le redimensionnement et l'exportation de rapport d'aspect pour adapter le contenu à diverses plateformes, ainsi que des sous-titres générés automatiquement pour plus de clarté.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Tutoriels Vidéo Asana

Créez facilement des tutoriels vidéo Asana professionnels générés par AI pour rationaliser la collaboration d'équipe et maîtriser la gestion des tâches, le tout avec des outils intuitifs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Entrez votre contenu de tutoriel Asana, en utilisant la capacité de notre plateforme de transformer un texte en vidéo à partir d'un script. Cela alimente la création de tutoriels vidéo générés par AI directement à partir de votre texte.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur à l'écran. Ces avatars AI donnent vie à vos tutoriels Asana, les rendant plus engageants et personnels pour votre public.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Automatiques
Améliorez l'accessibilité et la compréhension pour vos spectateurs en activant la fonctionnalité de sous-titres/légendes. Cela génère automatiquement des sous-titres précis, garantissant que vos vidéos de base Asana sont comprises par tous.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo pédagogique et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes. Distribuez efficacement votre contenu pour améliorer la collaboration d'équipe.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Créez sans effort des clips vidéo courts captivants pour les réseaux sociaux, idéaux pour promouvoir des astuces Asana ou des guides rapides.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de tutoriels vidéo générés par AI ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par AI pour transformer des scripts textuels en tutoriels vidéo professionnels générés par AI, servant de créateur de tutoriels vidéo Asana efficace. Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer un contenu engageant en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités robustes de texte en vidéo, rationalisant l'ensemble de votre flux de travail.

Puis-je personnaliser le branding dans mes vidéos de formation AI HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos vidéos de formation AI. Cela garantit que votre contenu engageant maintient une identité de marque cohérente et professionnelle à travers toutes les scènes de marque créées avec HeyGen.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des sous-titres et des légendes ?

HeyGen prend en charge la génération automatique de sous-titres et de légendes pour toutes vos vidéos, améliorant l'accessibilité et l'engagement global des spectateurs. Cette fonctionnalité de sous-titres générés automatiquement garantit que votre message est clairement communiqué et compris par un public plus large, améliorant la portée du contenu.

Pourquoi utiliser HeyGen pour créer des vidéos de base Asana avec un porte-parole AI ?

HeyGen rend la création de vidéos de base Asana très efficace en vous permettant d'utiliser un porte-parole AI et une bibliothèque de modèles et de scènes préconçus. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen s'occupe de la production vidéo, permettant une création rapide de contenu pédagogique de haute qualité qui se démarque.

