Créez un tutoriel vidéo concis d'une minute destiné aux nouveaux utilisateurs d'Asana et aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment commencer avec la création et l'attribution de tâches de base. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des superpositions de texte à l'écran, accompagné d'une voix off calme et claire générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, avec potentiellement un avatar AI amical pour simplifier ces tutoriels vidéo générés par AI pour les débutants.

