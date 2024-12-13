Créez Votre Superbe Portfolio Vidéo en Toute Simplicité

Créez un portfolio vidéo en ligne percutant. Nos modèles prêts à l'emploi vous aident à présenter votre travail magnifiquement et à construire votre marque.

Pour les monteurs vidéo indépendants et les graphistes cherchant à établir rapidement leur présence, créez une vidéo d'une minute qui démontre de manière vivante la puissance des "outils alimentés par l'IA" de HeyGen pour créer un "créateur de portfolio en ligne" professionnel. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, caractérisé par des transitions rapides et des mises en avant claires de l'interface utilisateur. Une piste moderne et inspirante servira de toile de fond à un récit guidé délivré par une "génération de voix off" précise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo didactique de 90 secondes est nécessaire pour que les artistes techniques ou les développeurs web maîtrisent l'intégration fluide de leur "portfolio vidéo" dans un "créateur de site web" qui prend en charge un "domaine personnalisé". Visuellement, la pièce doit être informative et démonstrative, utilisant des enregistrements d'écran précis de chaque étape d'intégration. Une bande sonore instrumentale calme et professionnelle soulignera la présentation, avec des "sous-titres/captions" très précis pour garantir que chaque détail technique est clairement transmis.
Exemple de Prompt 2
Les nouveaux monteurs vidéo ou étudiants qui se lancent dans leur premier "portfolio de montage vidéo" peuvent apprendre grâce à un tutoriel engageant de 2 minutes. Cette vidéo illustrera la facilité de création grâce à l'éditeur intuitif "glisser-déposer" de HeyGen et à ses divers "modèles". L'expérience visuelle doit être riche en exemples dynamiques de modèles en action, en maintenant un ton amical et encourageant tout au long. Une musique entraînante et excitante complétera les instructions étape par étape, mettant en valeur l'utilité des "Modèles & scènes".
Exemple de Prompt 3
Pour optimiser et réutiliser efficacement le contenu existant de "portfolio vidéo" pour diverses plateformes, les artistes et agences expérimentés nécessitent une vidéo concise de 45 secondes. Cette production moderne et soignée mettra en lumière la capacité de HeyGen à utiliser des "avatars IA" pour une présentation dynamique du contenu et les avantages pratiques du "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour répondre aux exigences des réseaux sociaux. Une piste audio élégante et contemporaine accompagnera la livraison confiante et articulée de l'avatar IA.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Portfolio Vidéo pour Artistes

Mettez en valeur votre talent artistique avec un portfolio vidéo professionnel. Combinez facilement votre travail, ajoutez une narration et construisez votre marque.

1
Step 1
Créez Votre Vision
Commencez à construire votre portfolio vidéo en téléchargeant vos clips et images existants sur notre plateforme. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias pour une organisation facile.
2
Step 2
Choisissez Votre Esthétique
Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes professionnels pour encadrer votre travail. Ces mises en page prêtes à l'emploi offrent un point de départ soigné.
3
Step 3
Ajoutez Votre Narration
Donnez vie à vos projets en utilisant la génération de voix off pour expliquer votre processus créatif et construire votre marque avec un récit captivant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre chef-d'œuvre en appliquant des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs. Exportez facilement votre vidéo pour votre site de portfolio ou les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Promotionnelles pour Votre Marque

.

Développez des vidéos promotionnelles puissantes pour votre marque d'artiste ou vos services, captivant les audiences et suscitant l'intérêt pour votre portfolio vidéo.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils alimentés par l'IA de HeyGen peuvent-ils améliorer mon portfolio vidéo ?

Les outils innovants alimentés par l'IA de HeyGen vous permettent de créer facilement un contenu vidéo époustouflant pour votre portfolio, transformant des scripts en histoires visuelles captivantes avec des avatars IA et des voix off professionnelles. Ce processus simplifié vous aide à construire un portfolio vidéo convaincant sans montage vidéo intensif.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour marquer mon site de portfolio en ligne ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos pour construire votre identité de marque. Bien que HeyGen se concentre sur la création vidéo, ces vidéos de marque sont parfaites pour alimenter tout site de portfolio ou domaine personnalisé que vous gérez.

HeyGen est-il un créateur de portfolio en ligne convivial pour le contenu vidéo ?

HeyGen simplifie la création vidéo, ce qui en fait un excellent choix pour alimenter votre portfolio en ligne. Avec des modèles intuitifs et un flux de travail simple, vous pouvez facilement produire du contenu vidéo de haute qualité pour mettre en valeur votre travail en tant qu'artiste ou designer graphique en mouvement.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour optimiser mon portfolio de montage vidéo ?

HeyGen prend en charge diverses options de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation, garantissant que le contenu de votre portfolio de montage vidéo est parfait sur n'importe quelle plateforme. Créer des vidéos visuellement cohérentes et de haute qualité peut contribuer à une présence en ligne plus conviviale pour le SEO de votre travail.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo