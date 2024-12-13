Pour les monteurs vidéo indépendants et les graphistes cherchant à établir rapidement leur présence, créez une vidéo d'une minute qui démontre de manière vivante la puissance des "outils alimentés par l'IA" de HeyGen pour créer un "créateur de portfolio en ligne" professionnel. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, caractérisé par des transitions rapides et des mises en avant claires de l'interface utilisateur. Une piste moderne et inspirante servira de toile de fond à un récit guidé délivré par une "génération de voix off" précise.

Générer une Vidéo