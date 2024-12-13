Créez une vidéo captivante de 45 secondes pour une exposition d'art destinée aux conservateurs de galeries et aux collectionneurs d'art, mettant en avant le portfolio diversifié d'un artiste solo. Utilisez des visuels élégants et épurés avec des transitions fluides et une musique de fond calme et inspirante pour mettre en valeur chaque œuvre, en exploitant les Modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel et la génération de voix off pour fournir des commentaires perspicaces sur l'art.

