Générateur de Vidéos Explicatives : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Transformez rapidement vos idées en vidéos animées captivantes. Notre fonctionnalité AI de texte en vidéo à partir de script simplifie la création de contenu pour toute stratégie marketing.

436/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Que diriez-vous de concevoir une vidéo percutante de 30 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant comment une plateforme vidéo AI comme HeyGen peut améliorer leur stratégie marketing ? Employez un style visuel élégant et contemporain avec un avatar AI présentant les informations clés, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une touche personnalisée et un ton de voix autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les professionnels et entrepreneurs occupés, démontrant le processus simplifié de création de texte en vidéo. Adoptez un style tableau blanc épuré et minimaliste avec une voix amicale et informative guidant le spectateur, en exploitant spécifiquement la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo. Mettez en avant l'interface conviviale pour une génération de contenu sans effort.
Exemple de Prompt 3
Créez une courte vidéo dynamique de 20 secondes pour les clients potentiels évaluant de nouveaux outils logiciels, en présentant rapidement les principaux avantages de la création de vidéos explicatives captivantes. Utilisez des visuels de haute qualité et rapides de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associés à une musique de fond entraînante et un texte clair à l'écran, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accentuation. Le style visuel global doit être moderne et engageant pour captiver l'audience.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives pour Programme Artistique

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles pour votre programme artistique avec notre plateforme vidéo AI intuitive, transformant vos idées en histoires visuelles engageantes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le script de votre vidéo explicative. Notre plateforme prend en charge un processus de création de texte en vidéo fluide, générant instantanément des scènes à partir de votre contenu écrit.
2
Step 2
Choisissez Visuels et Voix
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement pour s'aligner avec le style unique de votre programme artistique. Améliorez votre message avec un générateur de voix AI au son naturel pour une narration claire.
3
Step 3
Ajoutez des Médias Engagés
Incorporez des vidéos de stock dynamiques, des images et des animations de notre vaste bibliothèque de médias. Téléchargez facilement vos propres éléments de marque ou œuvres d'art pour personnaliser votre vidéo explicative.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Une fois votre vidéo perfectionnée, finalisez votre projet et téléchargez-le en tant que vidéo MP4 de haute qualité. Partagez votre vidéo explicative captivante sur toutes vos plateformes pour engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir efficacement votre programme artistique, vos événements et le travail de vos étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives animées engageantes ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI qui simplifie la création de vidéos explicatives en offrant des modèles conçus professionnellement et divers styles vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des animations créatives et des éléments, transformant des idées complexes en histoires visuelles captivantes.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?

HeyGen, une plateforme vidéo AI avancée, offre aux utilisateurs des capacités AI puissantes comme la création de texte en vidéo. Cela inclut un générateur de voix AI intégré pour produire des voix off de haute qualité, rationalisant l'ensemble du processus de production vidéo.

Puis-je personnaliser facilement mes vidéos et maintenir la cohérence de ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une interface conviviale avec un éditeur glisser-déposer, rendant la personnalisation vidéo intuitive. Vous pouvez appliquer facilement les couleurs de votre marque et intégrer des logos pour garantir que toutes vos créations vidéo s'alignent parfaitement avec votre stratégie marketing.

HeyGen prend-il en charge des ressources multimédias diversifiées et des options d'exportation vidéo ?

Absolument, HeyGen intègre une riche bibliothèque de médias incluant des vidéos et images de stock, enrichissant votre création vidéo. Tous les projets finis peuvent être téléchargés en tant que fichiers vidéo MP4 de haute qualité, adaptés aux réseaux sociaux ou aux présentations.

