Créateur de Vidéo de Portfolio Artistique : Mettez en Valeur Votre Travail Créatif

Créez des portfolios vidéo époustouflants sans effort avec des outils alimentés par l'IA et des modèles professionnels pour artistes et photographes.

Créez une bobine vidéo dynamique de 30 secondes pour votre portfolio artistique, conçue pour les clients potentiels parcourant votre portfolio en ligne. Utilisez des visuels vibrants mettant en valeur votre meilleur travail avec des transitions rapides et une bande sonore énergique, assurant une présentation professionnelle. Exploitez les divers Modèles & scènes de HeyGen pour structurer votre vidéo efficacement et capter l'attention instantanément.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un portfolio vidéo captivant de 60 secondes destiné aux directeurs artistiques ou aux conservateurs de galeries, racontant l'histoire derrière vos œuvres les plus significatives. Adoptez un style visuel élégant et épuré avec des gros plans sur les détails complexes, accompagné d'une génération de voix off calme et articulée expliquant votre processus artistique et vos inspirations. Cela créera une présentation professionnelle profondément engageante de votre travail en tant qu'artiste.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 45 secondes spécifiquement pour les plateformes de médias sociaux, mettant en avant votre travail de design en Motion Graphic. Concentrez-vous sur des animations visuellement saisissantes et une musique entraînante, en veillant à ce que votre message soit clair même sans son en incorporant des Sous-titres/légendes clairs. Cette approche de création de vidéo de portfolio en ligne vous aidera à vous connecter avec un public plus large et à mettre en valeur vos compétences dynamiques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 50 secondes pour réaliser une vidéo de portfolio destinée aux recruteurs à la recherche de talents créatifs, en mettant l'accent sur votre éventail en tant que photographe ou designer. Présentez des démonstrations nettes et haute définition de vos projets avec une bande sonore moderne et professionnelle. Envisagez d'utiliser un avatar AI pour introduire différentes sections ou votre philosophie artistique, ajoutant une touche unique à votre présentation professionnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo de Portfolio Artistique

Créez des portfolios vidéo époustouflants qui mettent en valeur votre talent artistique avec un créateur de vidéo intuitif, parfait pour les artistes, photographes et designers en motion graphic.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre portfolio vidéo en choisissant parmi une variété de modèles professionnels conçus pour mettre en valeur votre travail créatif. Cela utilise la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen.
2
Step 2
Téléchargez Vos Créations
Téléchargez facilement vos œuvres d'art, photographies ou projets de motion graphic en haute résolution directement sur la plateforme. Exploitez la "Bibliothèque multimédia/support de stock" de HeyGen pour organiser vos ressources.
3
Step 3
Améliorez Votre Présentation
Personnalisez votre vidéo avec une narration captivante ou des voix off descriptives pour chaque œuvre d'art. Utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une couche audio engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers ratios d'aspect, optimisés pour différentes plateformes. Assurez-vous que votre portfolio est parfait partout avec le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Promotionnelles Performantes

.

Créez des vidéos promotionnelles performantes pour attirer l'attention sur votre portfolio artistique sans effort.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer un portfolio vidéo professionnel ?

HeyGen est un créateur de vidéos en ligne avancé qui permet aux artistes, photographes et designers en Motion Graphic de créer facilement des portfolios vidéo époustouflants. Exploitez des outils alimentés par l'IA comme la conversion texte-en-vidéo et les avatars AI pour présenter votre travail avec une présentation professionnelle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un créateur de vidéo de portfolio en ligne ?

HeyGen propose des outils d'édition intuitifs, une large gamme de modèles et une bibliothèque multimédia pour simplifier le processus de création de votre vidéo de portfolio. Vous pouvez également générer des voix off et ajouter des sous-titres/légendes pour améliorer votre présentation professionnelle pour tout public.

Les capacités AI de HeyGen peuvent-elles améliorer ma vidéo de portfolio artistique ?

Absolument. HeyGen utilise des outils sophistiqués alimentés par l'IA tels que la conversion texte-en-vidéo, la génération de voix off réaliste et les sous-titres/légendes automatiques pour élever votre vidéo de portfolio artistique. Vous pouvez même incorporer des avatars AI pour guider les spectateurs à travers votre parcours créatif.

Comment créer une vidéo de portfolio convaincante pour les réseaux sociaux avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création et le partage d'un portfolio numérique convaincant optimisé pour les réseaux sociaux. Utilisez divers ratios d'aspect, contrôles de marque et fonctionnalités de présentation professionnelle pour mettre efficacement en valeur vos compétences et atteindre un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo